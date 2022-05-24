Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны — Finance.ua

Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны

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Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны

Сделки по покупке и продаже земли, похоже, возвращаются после паузы, которая была связана с отсутствием доступа нотариусов и регистраторов к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и к системе Государственного земельного кадастра.

Об этом пишет Фокус.

Как отмечают в Минагрополитики, на начало мая в системе «Prozorro.Продажи» объявлено более 5 тысяч онлайн-аукционов по продаже и аренде земли. Общая стоимость всех лотов — 1,44 млрд. грн., а площадь совокупно превышает 27 тыс. га.

Сделки с землей. Как менялось земельное законодательство в военное время

С началом военных действий в Украине был остановлен доступ к реестрам, что означало невозможность заключения сделок с недвижимостью. В марте парламент рассмотрел закон, который упростил ситуацию с земельными сделками в условиях отсутствия доступа к реестрам.

«Были расширены возможности для реализации арендных правоотношений, в том числе, земель сельскохозяйственного назначения», — рассказывает юрист ЮКК «Де-Юре» Наталья Щукина. Она подчерктвает, что одним из важных нововведений стало автоматическое, без волеизъявления сторон, продление договоров аренды и субаренды земли на один год.

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На время военного положения договор аренды земли может быть автоматически продлен на один год

По словам юриста киевского офиса CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Максима Морозова, этим законом также на время военного положения отменены аукционы по правам аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения коммунальной собственности.

С другой стороны, это не означает отсутствия возможности для компаний или граждан все же арендовать землю коммунальной собственности.

В условиях отсутствия доступа к реестрам парламент предусмотрел и возможность упрощения оформления договоров об использовании земель.

«Государственная регистрация таких договоров осуществляется районными военными администрациями в Книге государственной регистрации землевладений и землепользований в условиях военного положения. Права аренды и другие права на землю возникают с момента проведения государственной регистрации соответствующих договоров», — говорит Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner

Реестры и правила. Как оформить аренду или покупку земли во время войны

Еще в конце апреля юристы отмечали, что заключать договоры аренды или покупки земли рискованно из-за отсутствия доступа к реестрам.

«Это означает, что, во-первых, государственный регистратор не имеет возможности зарегистрировать переход права собственности, а во-вторых, даже если договор будет предусматривать, что переход права собственности произойдет позже (например, после окончания военного положения, восстановление работы Реестра и т.п.), нотариус заверить такой договор не сможет — он обязан сначала проверить наличие ограничений такого земельного участка в Реестре», — говорит Максим Морозов.

Однако по состоянию на 24 мая 2022 года Госреестр вещных прав на недвижимое имущество уже открыт для нотариусов и госрегистраторов. Впрочем, речь идет только о неоккупированных территориях.

На оккупированных российскими войсками территориях сегодня ни купить, ни продать землю или недвижимость нельзя.

Новые правила земельного кадастра, в частности, предусматривают:

предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в определенных Законом случаях администраторами центров предоставления административных услуг (ЦНАПы);

введение ограничений по обнародованию сведений через Публичную кадастровую карту;

предоставление доступа к Государственному земельному кадастру пользователям;

предоставление доступа к сведениям Государственного земельного кадастра о координатах возвратных точек границ объектов кадастра через официальный вебсайт Госгеокадастра только государственным кадастровым регистраторам.

Что касается аукционов по покупке или аренде земли сельхозназначения, то сейчас на портале « Prozorro. Продажи » выставлены тысячи участков. Причем речь идет о самых разных региональных и ценовых предложениях.

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