Рынок земли во время войны: самые активные регионы, предлагающие к сдаче в аренду землю (инфографика) — Finance.ua

Рынок земли во время войны: самые активные регионы, предлагающие к сдаче в аренду землю (инфографика)

Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

В системе «Prozorro.Продажи» объявлено более 5 тысяч онлайн-аукционов по продаже и аренде земли. Общая стоимость всех лотов — 1 млрд 441 млн грн.

Общая площадь земельных участков — более 27 тыс. га. Об этом сообщают в «Prozorro.Продажи».

За время войны по результатам успешно завершенных земельных аукционов в бюджеты разных уровней поступило почти 96 млн гривен.

Из 5 тысяч объявленных аукционов почти 1800 — по продаже земли и свыше 3200 — по аренде.

Общая площадь земельных участков по аукционам по аренде земли — 23,8 тыс. га, они оцениваются в 110 млн грн; аукционов по продаже — 3,4 тыс. га, которые оцениваются в 1,3 млрд грн.

Рост цен на торгах в среднем составляет 190%.

По данным аналитического модуля, 627 организаторов объявили аукционы по продаже и сдаче в аренду земель. Несколько десятков организаторов — это частные землевладельцы.

По состоянию на 28 апреля в системе полностью завершено около 1700 земельных аукционов, еще 320 торгов — на этапе заключения договоров. Средний показатель конкуренции на торгах — 3,4 участника.

Наибольшее количество аукционов по продаже земель объявлено в Киевской области, таких торгов — 407. Еще 189 аукционов, на которых можно купить земельный участок, — в Одесской области, 151 — во Львовской, 147 — в Закарпатской. Объявили аукционы по продаже земель в системе 266 организаторов.

Справка Finance.ua:

24 марта Верховная Рада Украины разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель — операции с ними должны проводиться и дальше в Prozorro.Продажи.

Кроме того, эти изменения не влияют на частных лиц — они по-прежнему могут объявлять в системе «Prozorro.Продажи» торги по продаже и аренде с/х земли.

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