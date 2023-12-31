Как владельцам паев не лишиться права на землю — Finance.ua

Как владельцам паев не лишиться права на землю Сегодня 14:47 — Личные финансы

Как владельцам паев не лишиться права на землю

Эксперты отделения Нотариальной палаты Украины в Волынской области рассказали, как владельцам земельных долей (паев) приготовиться к встрече 1 января 2025 года, чтобы не лишиться права на землю.

Если у вас или ваших родственников на руках Сертификат на земельную долю (пай), немедленно нужно действовать, чтобы земля после 1 января 2025 года не перешла громаде.

Что говорит закон? Статьей 13 Закона Украины от 5 июня 2003 года «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)» установлено правило, что в случае если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка.

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Что делать, чтобы реализовать свои права владельца сертификата на земельную долю (пай) и оформить право собственности на землю:

подать в сельский (поселковый или городской) совет, на территории которого расположена земельная доля (пай) заявление о передаче в собственность земельного участка и предоставление разрешения на разработку документации по землеустройству по установлению границ земельного в натуре (на местности);

обратиться в землеустроительную организацию, чтобы разработать проектную документацию по землеустройству и установление границ земельного участка;



обратиться в центр предоставления административных услуг с заявлением о регистрации земельного участка и присвоении ему кадастрового номера;



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обратиться в соответствующий местный совет, чтобы утвердить разработанную проектную документацию по землеустройству и оформить земельный участок в собственность;

обращение в центр предоставления административных услуг, к нотариусу для проведения государственной регистрации права собственности на сформированный земельный участок. Результат — выписка о регистрации права собственности на земельный участок.



Если право на земельную долю (пай) и соответствующий сертификат принадлежит умершему лицу, такое право необходимо сначала наследовать. В таком случае, лучший совет — это обращение с соответствующим сертификатом и свидетельством о смерти владельца сертификата к нотариусу для получения полной и всесторонней консультации по порядку наследования и свидетельства о праве на наследство на земельную долю (пай). С таким свидетельством и сертификатом наследник должен обратиться в соответствующий сельский (поселковый или городской) совет, на территории которого расположена земельная доля (пай), и выполнить действия, указанные в вышеприведенном алгоритме.

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