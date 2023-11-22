Что изменится для инвесторов в землю с 2024 года — Finance.ua

Что изменится для инвесторов в землю с 2024 года Сегодня 09:06 — Личные финансы

Коммерческий директор компании «Твой круг» Егор Лесничий

С 1 июля 2021 года рынок земли в Украине открылся с существенными ограничениями — землю могли покупать только физлица, по 100 га «в одни руки». Однако уже в 2024 году сельскохозяйственные земли смогут покупать юридические лица — это будут совсем другие объемы до 10 тысяч гектаров.

Об этом рассказал коммерческий директор компании «Твой круг» Егор Лесничий во время конференции «Жить на проценты» , состоявшейся 18 ноября 2023 года в Киеве.

Фактор открытия рынка для юридических лиц станет первым существенным фактором, приведшим к росту стоимости земли.

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«У рядового инвестора, который может приобрести 100 га, и компании, которая обрабатывает и в состоянии приобрести 10 тыс. гектаров, совершенно разные возможности», — отмечает эксперт.

Структура земли в Украине

«27,7 млн ​​гектаров — это частные паи, имеющиеся в собственности 7 млн ​​украинцев. И именно эту землю есть возможность покупать. До 2021 года эту землю можно было только арендовать, сейчас есть возможность ее приобрести. Это действенный инструмент, который позволяет украинцам заработать деньги», — отмечает Лесничий.

Что с рынком земли по состоянию на сегодняшний день?

В обращении находится около 1% сельскохозяйственных земель (всего с момента открытия рынка земель было заключено 172,8 тыс. сделок).

За более чем два года рынка сельхозземель 99,5% приобретенных участков остались в аграрном производстве.

Куплено в 2023 — 119,5 тыс. га. Из них 70% в целях инвестирования и только 30% в целях ведения бизнеса.

По результатам трех кварталов 2023 года средневзвешенная цена выросла на 10,4%.

По словам специалиста, инвесторам важно не ошибиться с выбором земли. Вот на какие факторы важно обращать внимание при инвестиции в землю:

качество грунтов;

количество осадков;

EBITDA с/х производителя с 1 га (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений);

конкурентное окружение;

потенциал увеличения доходности земельного участка;

размер арендной платы;

средний размер пая;

классификация арендатора;

договор аренды

Кто продает?

70% владельцев земли, продавших участки инвесторам компании «Твой круг», имели в собственности более двух участков (продавали не все).

По словам Лесничего, причины продажи преимущественно следующие:

Земля не нужна (участок достался по наследству, находится в другой части страны или в нескольких областях). Имеют несколько участков и продают часть. Закрытие жизненных потребностей (ремонт, свадьба, жилье, обучение, лечение и т. п. ).

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А кто инвестирует в землю?

64,9% - ІТ;

15,8% - предприниматели;

8,8% - военные;

5,3% - топ-менеджеры;

1,8% - госслужащие;

по 1,7 — работают в финансовом секторе или учителями.

Примечательно, что 80% новых инвесторов принимают решение в течение месяца после консультации.

Почему инвестируют в с/х землю?

«Во-первых — капитализация и потенциал роста стоимости. Если посмотреть на рынок стран-соседей, то там рост стоимости земли в среднем был по 20−25% в год. То есть, основной фактор, почему люди инвестируют в сельскохозяйственную землю, это рост стоимости земли.

Второй фактор — это низкорисковый актив. Я соглашаюсь, что сейчас, во время войны, у нас все очень рискованно в стране, но если сравнивать с другими имеющимися инструментами, то риск уничтожения минимален. Действительно, если оккупация, то следует ожидать деоккупации. Но если вы выбираете землю в центральной части или, например, в Полтаве, таких рисков нет. Если что-то прилетает, то это устраняет сам арендатор за свой счет", — рассказывает Лесничий.

Также, по словам эксперта, землю как объект инвестиций выбирают из-за того, что это квазивалютный актив, а также инвестиция в развитие экономики страны.

«С течением времени примерно через год уже инвест-консультанты и сами инвесторы начали воспринимать землю как классический инструмент инвестиции — она стала, так сказать, на полку инвестиционных инструментов. И если раньше консультанты советовали держать 30−40% своих средств в недвижимости, то сейчас часть этих 30% уже занимает земля», — говорит специалист.

Сколько на самом деле стоит земля?

По данным Киевской школы экономики, более 50% сделок совершается по НГО (самая низкая допустимая цена)

«В основном все ориентируются на общую статистику, но в официальной статистике многие сделки совершаются по нормативной денежной оценке. Это не рыночная стоимость земли, а минимальная цена, по которой можно совершить сделку. То есть, не стоит на нее ориентироваться», — говорит Лесничий.

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Чего ожидать в 2024 году

«Сейчас остался 41 день (по состоянию на 22.11.23 — Ред.) до открытия рынка для юрлиц. Далее землю будут покупать арендаторы, фонды и т. п. То есть появятся новые игроки на рынке.

Рост цены — мы уже это видим. Еще будет изменение спроса: сначала будет активнее спрос среди арендаторов, и большое количество сделок в статистике будет, когда арендаторы будут перебрасывать участки с физлиц на юрлица. Также в 2024 году стоит ожидать кредитования под залог, что тоже изменит правила игры на этом рынке", — предупреждает эксперт.

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