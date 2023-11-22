Что изменится для инвесторов в землю с 2024 года — Finance.ua

Что изменится для инвесторов в землю с 2024 года
С 1 июля 2021 года рынок земли в Украине открылся с существенными ограничениями — землю могли покупать только физлица, по 100 га «в одни руки». Однако уже в 2024 году сельскохозяйственные земли смогут покупать юридические лица — это будут совсем другие объемы до 10 тысяч гектаров.
Об этом рассказал коммерческий директор компании «Твой круг» Егор Лесничий во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся 18 ноября 2023 года в Киеве.
Фактор открытия рынка для юридических лиц станет первым существенным фактором, приведшим к росту стоимости земли.
«У рядового инвестора, который может приобрести 100 га, и компании, которая обрабатывает и в состоянии приобрести 10 тыс. гектаров, совершенно разные возможности», — отмечает эксперт.
Структура земли в Украине
«27,7 млн гектаров — это частные паи, имеющиеся в собственности 7 млн украинцев. И именно эту землю есть возможность покупать. До 2021 года эту землю можно было только арендовать, сейчас есть возможность ее приобрести. Это действенный инструмент, который позволяет украинцам заработать деньги», — отмечает Лесничий.
Что с рынком земли по состоянию на сегодняшний день?
- В обращении находится около 1% сельскохозяйственных земель (всего с момента открытия рынка земель было заключено 172,8 тыс. сделок).
- За более чем два года рынка сельхозземель 99,5% приобретенных участков остались в аграрном производстве.
- Куплено в 2023 — 119,5 тыс. га. Из них 70% в целях инвестирования и только 30% в целях ведения бизнеса.
- По результатам трех кварталов 2023 года средневзвешенная цена выросла на 10,4%.
По словам специалиста, инвесторам важно не ошибиться с выбором земли. Вот на какие факторы важно обращать внимание при инвестиции в землю:
- качество грунтов;
- количество осадков;
- EBITDA с/х производителя с 1 га (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений);
- конкурентное окружение;
- потенциал увеличения доходности земельного участка;
- размер арендной платы;
- средний размер пая;
- классификация арендатора;
- договор аренды
Кто продает?
70% владельцев земли, продавших участки инвесторам компании «Твой круг», имели в собственности более двух участков (продавали не все).
По словам Лесничего, причины продажи преимущественно следующие:
- Земля не нужна (участок достался по наследству, находится в другой части страны или в нескольких областях).
- Имеют несколько участков и продают часть.
- Закрытие жизненных потребностей (ремонт, свадьба, жилье, обучение, лечение
и т. п.).
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А кто инвестирует в землю?
- 64,9% - ІТ;
- 15,8% - предприниматели;
- 8,8% - военные;
- 5,3% - топ-менеджеры;
- 1,8% - госслужащие;
- по 1,7 — работают в финансовом секторе или учителями.
Примечательно, что 80% новых инвесторов принимают решение в течение месяца после консультации.
Почему инвестируют в с/х землю?
«Во-первых — капитализация и потенциал роста стоимости. Если посмотреть на рынок стран-соседей, то там рост стоимости земли в среднем был по 20−25% в год. То есть, основной фактор, почему люди инвестируют в сельскохозяйственную землю, это рост стоимости земли.
Второй фактор — это низкорисковый актив. Я соглашаюсь, что сейчас, во время войны, у нас все очень рискованно в стране, но если сравнивать с другими имеющимися инструментами, то риск уничтожения минимален. Действительно, если оккупация, то следует ожидать деоккупации. Но если вы выбираете землю в центральной части или, например, в Полтаве, таких рисков нет. Если что-то прилетает, то это устраняет сам арендатор за свой счет", — рассказывает Лесничий.
Также, по словам эксперта, землю как объект инвестиций выбирают из-за того, что это квазивалютный актив, а также инвестиция в развитие экономики страны.
«С течением времени примерно через год уже инвест-консультанты и сами инвесторы начали воспринимать землю как классический инструмент инвестиции — она стала, так сказать, на полку инвестиционных инструментов. И если раньше консультанты советовали держать 30−40% своих средств в недвижимости, то сейчас часть этих 30% уже занимает земля», — говорит специалист.
Сколько на самом деле стоит земля?
По данным Киевской школы экономики, более 50% сделок совершается по НГО (самая низкая допустимая цена)
«В основном все ориентируются на общую статистику, но в официальной статистике многие сделки совершаются по нормативной денежной оценке. Это не рыночная стоимость земли, а минимальная цена, по которой можно совершить сделку. То есть, не стоит на нее ориентироваться», — говорит Лесничий.
Чего ожидать в 2024 году
«Сейчас остался 41 день (по состоянию на 22.11.23 — Ред.) до открытия рынка для юрлиц. Далее землю будут покупать арендаторы, фонды
и т. п. То есть появятся новые игроки на рынке.
Рост цены — мы уже это видим. Еще будет изменение спроса: сначала будет активнее спрос среди арендаторов, и большое количество сделок в статистике будет, когда арендаторы будут перебрасывать участки с физлиц на юрлица. Также в 2024 году стоит ожидать кредитования под залог, что тоже изменит правила игры на этом рынке", — предупреждает эксперт.
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