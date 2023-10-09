В Минагрополитики прогнозируют рост цен на рынке земли — Finance.ua

В Минагрополитики прогнозируют рост цен на рынке земли
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ожидается, что цены на рынке земли в Украине вырастут после его открытия для юридических лиц с 1 января 2024 года.
Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию Денис Башлык во время пресс-конференции в Медиацентре Украина — Укринформ.
«Выйдут (на рынок. — Ред.) те, кто долго ждет — юридические лица, желающие иметь землю в собственности для того, чтобы иметь возможность развивать долгие инвестиционные проекты. Это, конечно, повлечет за собой рост цены», — сказал он.
Башлык отметил, что сейчас в Украине самые высокие цены на земельном рынке фиксируют в трех областях: в Ивано-Франковской, где средняя цена за гектар выросла почти до 2 тыс. дол. США, во Львовской — 1450 дол. за га и Тернопольской — 1400 дол.
Напомним, рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
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С 1 января 2024 г. в Украине стартует второй этап внедрения рынка земли, когда землю смогут покупать юридические лица, зарегистрированные в Украине. Приобрести можно будет не больше 10 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
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