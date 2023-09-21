Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика) — Finance.ua

Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика) Сегодня 15:04 — Личные финансы

Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика)

Всего за два года по состоянию на середину сентября 2023 года наибольшее количество земельных угодий было передано по наследству — 828 тысяч га.

Для сравнения, за то же время по договорам купли-продажи было продано всего 365 тысяч гектаров. Всего за весь период открытого рынка земли было отчуждено 448 тысяч гектаров.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабота.

Более половины от общего объема было продано в течение первых 8 месяцев, до начала полномасштабного вторжения — 203 тысячи га. Некоторое оживление на рынке наблюдалось с февраля 2023 года, а летом зафиксировано падение количества как по количеству сделок, так и по площади проданных угодий.

Вероятно, это связано с ожиданиями расширения круга покупателей земли — в частности, с 2024 года покупать землю смогут и юридические лица.

В целом средняя площадь сделки «купли-продажи» составляет 2,20 гектара. В то же время средняя цена сделки — информация о которых имеется в базе мониторинга земельных отношений — составляет 39−45 тыс. грн.

Самой дешевой за все время с момента открытия рынка стала земля в Херсонской области — 23 тысячи грн за гектар. А самые дорогие угодья оказались на Львовщине — 132 тысячи грн за гектар.

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