Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика) — Finance.ua
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Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика)

Личные финансы
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Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика)
Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика)
Всего за два года по состоянию на середину сентября 2023 года наибольшее количество земельных угодий было передано по наследству — 828 тысяч га.
Для сравнения, за то же время по договорам купли-продажи было продано всего 365 тысяч гектаров. Всего за весь период открытого рынка земли было отчуждено 448 тысяч гектаров.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабота.
Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика)
Более половины от общего объема было продано в течение первых 8 месяцев, до начала полномасштабного вторжения — 203 тысячи га. Некоторое оживление на рынке наблюдалось с февраля 2023 года, а летом зафиксировано падение количества как по количеству сделок, так и по площади проданных угодий.

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Вероятно, это связано с ожиданиями расширения круга покупателей земли — в частности, с 2024 года покупать землю смогут и юридические лица.
Где в Украине продавать землю выгоднее всего: сколько продали за 2 года (инфографика)
В целом средняя площадь сделки «купли-продажи» составляет 2,20 гектара. В то же время средняя цена сделки — информация о которых имеется в базе мониторинга земельных отношений — составляет 39−45 тыс. грн.
Самой дешевой за все время с момента открытия рынка стала земля в Херсонской области — 23 тысячи грн за гектар. А самые дорогие угодья оказались на Львовщине — 132 тысячи грн за гектар.

Как трансформируется рынок земли в условиях войны

По материалам:
Finance.ua
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