Как рынок земли в Украине работал до и после начала полномасштабной войны — Finance.ua

Как рынок земли в Украине работал до и после начала полномасштабной войны Сегодня 19:05 — Аграрный рынок

Как рынок земли в Украине работал до и после начала полномасштабной войны

В Украине более двух лет открыт рынок сельскохозяйственной земли, в целом в обращение привлечено около 1% земель на подконтрольных территориях.

Об этом пишет портал «Слово и дело».

Со следующего года ожидается второй этап реформы: участки смогут покупать и юридические лица, также будет увеличен максимальный размер земли, которую можно купить — до 10 тыс. га. По прогнозу Киевской школы экономики, открытие рынка для юрлиц сможет ежегодно в течение трех лет принести дополнительно 1−2,7% ВВП.

Как рынок земли работал до и после начала полномасштабной войны

За первый месяц работы рынка сельскохозяйственных земель заключено 2438 договоров и продано 3900 га. Средняя цена одного гектара составила 88,3 тыс. грн.

К концу года количество сделок превысило 19 тысяч в месяц. В декабре было продано 48,8 тыс. га по средней цене 35,6 тыс. грн за гектар — почти в два с половиной раза дешевле, чем в июле.

Читайте также В Украине проведут массовую оценку земель и откроют данные о стоимости

В январе прошлого года средняя стоимость проданного гектара земли составила 40,7 тыс. грн, было заключено 8229 сделок и продано 19,5 тыс. га.

За последний месяц перед полномасштабной войной было заключено 12,5 тыс. сделок и продано 32,3 тыс. га земли по средней цене 33,4 тыс. грн.

В марте и апреле рынок земли в Украине не функционировал. Первые сделки во время войны прошли в мае — было заключено только 434 сделки и продано 0,7 тыс. га земли. Средняя стоимость гектара составила 37,5 тыс. грн.

В июне количество сделок составило почти 3,5 тыс. в месяц, было продано 6,3 тыс. га по средней цене 33,5 тыс. грн.

В целом с начала войны и до конца 2022 года количество сделок по покупке сельскохозяйственной земли не превышало 5,8 тыс. — это максимальный показатель, который был в декабре. В декабре было продано 12,3 тыс. га по средней цене 52,5 тыс. грн.

В этом году рынок земли тоже не вышел на объемы сделок, которые были в первые месяцы его работы. В январе было заключено 1 тыс. 790 сделок о продаже, продано 3,6 тыс. га земли по средней цене 41,3 тыс. грн.

В феврале-мае количество сделок составляло 5−7 тысяч в месяц. Самая высокая средняя цена на землю была в марте — 77,9 тыс. грн/га.

Читайте также Стоит ли инвестировать в землю — мнение эксперта

В июне было заключено чуть более 3 тысяч сделок, продано 6 тыс. га земли по средней стоимости 48,7 тыс. грн. В июле-сентябре было по 6−7 тысяч сделок ежемесячно.

Кстати, по подсчетам Киевской школы экономики, из-за полномасштабной войны не было заключено более 102 тысяч сделок купли-продажи земель объемом 282 тыс. га и стоимостью 11,5 млрд грн — это 0,2% ВВП Украины. Наибольшие потери рынок понес в Харьковской и Херсонской областях, наименьшие — на западе.

Итого с начала работы рынка было заключено 169 тысяч 233 сделки, продано 374,6 тыс. га земли. Средняя цена гектара составила 41,3 тыс. грн.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.