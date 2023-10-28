Как рынок земли в Украине работал до и после начала полномасштабной войны — Finance.ua

Как рынок земли в Украине работал до и после начала полномасштабной войны
В Украине более двух лет открыт рынок сельскохозяйственной земли, в целом в обращение привлечено около 1% земель на подконтрольных территориях.
Об этом пишет портал «Слово и дело».
Со следующего года ожидается второй этап реформы: участки смогут покупать и юридические лица, также будет увеличен максимальный размер земли, которую можно купить — до 10 тыс. га. По прогнозу Киевской школы экономики, открытие рынка для юрлиц сможет ежегодно в течение трех лет принести дополнительно 1−2,7% ВВП.
Как рынок земли работал до и после начала полномасштабной войны
За первый месяц работы рынка сельскохозяйственных земель заключено 2438 договоров и продано 3900 га. Средняя цена одного гектара составила 88,3 тыс. грн.
К концу года количество сделок превысило 19 тысяч в месяц. В декабре было продано 48,8 тыс. га по средней цене 35,6 тыс. грн за гектар — почти в два с половиной раза дешевле, чем в июле.
В январе прошлого года средняя стоимость проданного гектара земли составила 40,7 тыс. грн, было заключено 8229 сделок и продано 19,5 тыс. га.
За последний месяц перед полномасштабной войной было заключено 12,5 тыс. сделок и продано 32,3 тыс. га земли по средней цене 33,4 тыс. грн.
В марте и апреле рынок земли в Украине не функционировал. Первые сделки во время войны прошли в мае — было заключено только 434 сделки и продано 0,7 тыс. га земли. Средняя стоимость гектара составила 37,5 тыс. грн.
В июне количество сделок составило почти 3,5 тыс. в месяц, было продано 6,3 тыс. га по средней цене 33,5 тыс. грн.
В целом с начала войны и до конца 2022 года количество сделок по покупке сельскохозяйственной земли не превышало 5,8 тыс. — это максимальный показатель, который был в декабре. В декабре было продано 12,3 тыс. га по средней цене 52,5 тыс. грн.
В этом году рынок земли тоже не вышел на объемы сделок, которые были в первые месяцы его работы. В январе было заключено 1 тыс. 790 сделок о продаже, продано 3,6 тыс. га земли по средней цене 41,3 тыс. грн.
В феврале-мае количество сделок составляло 5−7 тысяч в месяц. Самая высокая средняя цена на землю была в марте — 77,9 тыс. грн/га.
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В июне было заключено чуть более 3 тысяч сделок, продано 6 тыс. га земли по средней стоимости 48,7 тыс. грн. В июле-сентябре было по 6−7 тысяч сделок ежемесячно.
Кстати, по подсчетам Киевской школы экономики, из-за полномасштабной войны не было заключено более 102 тысяч сделок купли-продажи земель объемом 282 тыс. га и стоимостью 11,5 млрд грн — это 0,2% ВВП Украины. Наибольшие потери рынок понес в Харьковской и Херсонской областях, наименьшие — на западе.
Итого с начала работы рынка было заключено 169 тысяч 233 сделки, продано 374,6 тыс. га земли. Средняя цена гектара составила 41,3 тыс. грн.
Как трансформируется рынок земли в условиях войны 🧐
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