В Украине проведут массовую оценку земель и откроют данные о стоимости — Finance.ua

В Украине проведут массовую оценку земель и откроют данные о стоимости
Кабинет министров утвердил порядок реализации пилотного проекта по проведению массовой оценки земель. Данные будут обновляться каждые два года.
Об этом свидетельствует постановление от 13 октября 2023 г. № 1078.
Согласно документу, массовая оценка земель — вид оценки земель (земельных участков), который проводится на всей территории Украины (с периодическим обновлением), базируется на сведениях о цене земельных участков и другого находящегося на них недвижимого имущества, цене вещных прав или размере платы за использование чужими земельными участками.
Этот вид оценки предназначен, в частности, для использования в качестве базы налогообложения платы за землю.
Согласно документу, геоинформационная система массовой оценки земель должна обеспечивать:
- первичное проведение массовой оценки земель (расчет показателей массовой оценки земель) всей территории Украины на определенную дату;
- возможность обновления (не реже одного раза в два года) показателей массовой оценки земель;
- формирование результатов массовой оценки земель, которые могут содержать информацию с ограниченным доступом (персональных данных), в текстовом, графическом, картографическом и табличном виде с помощью программного обеспечения геоинформационной системы массовой оценки земель;
- обнародование результатов массовой оценки земель на официальном веб-сайте Госгеокадастра.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на 1 января 2023 года средняя цена 1 га земли в Украине составляет 52 462 грн. Такой показатель получен на основе 117 586 сделок по продаже земли по площади в 268,3 тыс. га;
- самая высокая стоимость одного гектара земли в Ивано-Франковской области, которая составляет 292,7 тыс. грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью