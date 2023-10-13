Средняя цена 1 га земли в Украине за год снизилась на 9% до 35,3 тыс. гривен — Finance.ua

Средняя цена 1 га земли в Украине за год снизилась на 9% до 35,3 тыс. гривен
Средняя цена 1 га земли в Украине составляет более 38 722 грн.
Об этом свидетельствуют данные дашборда о работе рынка земли в Украине, опубликованном на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
В июле прошлого года, в первый месяц открытия рынка земли, самая высокая средняя цена за 1 га зафиксирована в Киевской области — 445 445 грн за 1 га.
Далее в рейтинге шли следующие области:
Ивано-Франковская — 349 614 грн;
Одесская — 166 088 грн;
Ровенская — 162 252 грн;
Львовская — 100 672 грн;
Житомирская — 67 389 грн;
Закарпатская — 67 315 грн;
Черновицкая — 62 681 грн.
Самой низкой она была в Луганской области — 16 650 грн.
Самая высокая средняя цена за 1 га земли зафиксирована в Киевской области — 161 352 грн за 1 га.
Также среди лидеров:
Ивано-Франковская область — 125 818 грн за 1 га;
Львовская — 61 169 грн;
Запорожская — 54 318 грн;
Винницкая — 49 560 грн;
Житомирская — 46 667 грн;
Черниговская — 45 459 грн;
Полтавская — 40 317 грн.
Средняя цена за 1 га земли в феврале 2022 составила 33 429 грн за 1 га. По результатам мая, когда сделки на рынке земли снова начали заключаться, она была зафиксирована на уровне 37,4 грн и к августу показала положительную динамику, достигнув отметки в 43,9 тыс. грн, за 12 дней сентября средняя цена составляет 38 722 грн 1 га.
В то же время количество сделок за месяц хоть и демонстрирует динамику роста, но все еще далеко от показателей до 24 февраля. Так, если в феврале заключили 12,5 тыс. сделок купли-продажи, то с начала вторжения самый большой показатель был в августе — это 4,7 тыс. сделок в августе.
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