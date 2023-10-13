Средняя цена 1 га земли в Украине за год снизилась на 9% до 35,3 тыс. гривен — Finance.ua

Средняя цена 1 га земли в Украине за год снизилась на 9% до 35,3 тыс. гривен Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Средняя цена 1 га земли в Украине за год снизилась на 9% до 35,3 тыс. гривен

Средняя цена 1 га земли в Украине составляет более 38 722 грн.

Об этом свидетельствуют данные дашборда о работе рынка земли в Украине, опубликованном на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В июле прошлого года, в первый месяц открытия рынка земли, самая высокая средняя цена за 1 га зафиксирована в Киевской области — 445 445 грн за 1 га.

Далее в рейтинге шли следующие области:

Ивано-Франковская — 349 614 грн;

Одесская — 166 088 грн;

Ровенская — 162 252 грн;

Львовская — 100 672 грн;

Житомирская — 67 389 грн;

Закарпатская — 67 315 ​​грн;

Черновицкая — 62 681 грн.

Самой низкой она была в Луганской области — 16 650 грн.

Самая высокая средняя цена за 1 га земли зафиксирована в Киевской области — 161 352 грн за 1 га.

Также среди лидеров:

Ивано-Франковская область — 125 818 грн за 1 га;

Львовская — 61 169 грн;

Запорожская — 54 318 грн;

Винницкая — 49 560 грн;

Житомирская — 46 667 грн;

Черниговская — 45 459 грн;

Полтавская — 40 317 грн.

Средняя цена за 1 га земли в феврале 2022 составила 33 429 грн за 1 га. По результатам мая, когда сделки на рынке земли снова начали заключаться, она была зафиксирована на уровне 37,4 грн и к августу показала положительную динамику, достигнув отметки в 43,9 тыс. грн, за 12 дней сентября средняя цена составляет 38 722 грн 1 га.

В то же время количество сделок за месяц хоть и демонстрирует динамику роста, но все еще далеко от показателей до 24 февраля. Так, если в феврале заключили 12,5 тыс. сделок купли-продажи, то с начала вторжения самый большой показатель был в августе — это 4,7 тыс. сделок в августе.

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