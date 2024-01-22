В ЕС планируют разрешить ограниченный импорт украинской продукции в определенные страны — Finance.ua

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В ЕС планируют разрешить ограниченный импорт украинской продукции в определенные страны

Казна и Политика
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В ЕС планируют разрешить ограниченный импорт украинской продукции в определенные страны
В ЕС планируют разрешить ограниченный импорт украинской продукции в определенные страны
Еврокомиссия на этой неделе объявит изменения в торговое законодательство Евросоюза, позволяющие соседям Украины вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью Financial Times.
По его словам, предложение должно поступить на этой неделе и, вероятно, будет включать «специфические для каждой страны защитные меры», позволяющие Брюсселю блокировать импорт, если рынок определенной страны будет переполнен. Европейскому парламенту и Совету Евросоюза будет предложено продлить беспошлинный режим для экспорта из Украины до июня 2025 года, но с оговорками.
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Валдис Домбровскис отметил, что распределение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции происходит неравномерно.
«Его ощущают прежде всего ближайшие соседние страны, тогда как для рынка ЕС в целом оно не создает значительных препятствий», — добавил еврокомиссар.
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Он отметил, что после начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз возникнет вопрос о либерализации взаимной торговли. То есть, не только ЕС, но и Украина должна будет снизить некоторые торговые барьеры для увеличения поставок из Евросоюза.
Кроме того, представители ЕС на условиях анонимности рассказали, что в настоящее время рассматривается возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца из Украины, однако ни одного решения по этому поводу еще нет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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