НБУ предлагает рассмотреть возможность дополнительного налогообложения некритического импорта — Finance.ua

НБУ предлагает рассмотреть возможность дополнительного налогообложения некритического импорта Сегодня 14:32 — Казна и Политика

НБУ предлагает рассмотреть возможность дополнительного налогообложения некритического импорта

В условиях риска сокращения международной поддержки, за счет которой финансируется высокий внешнеторговый дефицит в условиях войны, следует рассмотреть возможности ограничения некритического импорта, прежде всего за счет фискальных рычагов.

Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«По нашему мнению, это (возврат ограничений по импорту. — Ред.) следовало бы рассмотреть как одну из мер, чтобы как скорректировать внешние торговые балансы, так и усилить способность государства в фискальной сфере, если такие ограничения реализовывать за счет дополнительного налогообложения некритического импорта», — сказал он.

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Николайчук в целом отметил, что высокий торговый дефицит в условиях военного положения является нормальной ситуацией, учитывая разрушение производственных мощностей, логистические трудности и соответственно компенсацию продукции отечественных производителей импортной, а также потребности в закупках для сил обороны и восстановления.

В то же время он подчеркнул, что такой дефицит не представляет угрозы экономике страны, пока есть возможность финансировать его на средства международной финпомощи, однако в случае отсутствия таковой или существенного ее сокращения обеспечение экономики импортируемой продукцией на средства международных резервов будет достаточно ограниченным.

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«Соответственно, ситуация будет решаться за счет определенной макроэкономической коррекции, за счет существенного сокращения потребления. Украина и в мирные времена проходила несколько раз через подобную коррекцию, и понятно, что в условиях войны мы будем прилагать все усилия, чтобы избежать такого сценария, поскольку это может существенно подорвать и нашу обороноспособность, и потенциал экономики», — объяснил он необходимость дополнительных мер в таком сценарии.

Николайчук подчеркнул, что ограничение внутреннего потребления путем ослабления курса нацвалюты в условиях военной экономики является контрпродуктивным методом, с помощью которого в случае негативного сценария проблему решить не удастся.

«В условиях войны должны четко приоритезировать расходы экономики, на какие цели они идут. Делать это с помощью курсовой политики точно не получится. Для этого нужно использовать фискальные рычаги, например, можно дифференцировать таможенные тарифы. Как крайнюю меру вводить определенные ограничения на некритический импорт или достаточно ограничительные пошлины на такую ​​продукцию», — считает замглавы НБУ.

Говоря о решении проблемы высокого торгового дефицита в среднесрочной перспективе, он назвал выходом налаживание новых логистических маршрутов, расширение способности поставлять экспортную продукцию на внешние рынки и налаживание производства внутри страны, «что, конечно, гораздо проще будет делать при снижении рисков безопасности».

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Согласно данным Нацбанка, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами за 11 месяцев 2023 года достигло $34,11 млрд, в том числе товарами — $25,74 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2022 суммарный дефицит вырос на 58,9%, в том числе торговли товарами — почти в 2,2 раза.

После полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 г. правительство резко ограничило импорт через введение перечня критического импорта, однако впоследствии неоднократно его расширяло, а затем полностью отменило для товаров, сохранив ограничения только для части услуг.

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