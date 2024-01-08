Сколько налогов удалось собрать в бюджет в декабре — Finance.ua

Сколько налогов удалось собрать в бюджет в декабре Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Сколько налогов удалось собрать в бюджет в декабре

В 2023 году в общий фонд государственного бюджета поступило 1,66 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Из них около 125 млрд грн — в декабре.

Такие данные привел экономист, экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

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По итогам года поступления платежей, взимание которых контролирует ГНС, составили 739,1 млрд грн, в том числе:

214,1 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 346,5 млрд грн, возмещено — 132,4 млрд грн);

175,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

143,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

102,8 млрд грн — акцизный налог;

59,8 млрд грн — рентная плата;

35,1 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли государственных предприятий.

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Напомним, украинские власти в 2024 году направят на оборонную сферу все налоги, которые поступят в бюджет от населения и предпринимателей. Ожидается, что это будет сумма примерно в 1,5 трлн.

В Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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