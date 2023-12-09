Как украинцам платить налоги за рубежом — Finance.ua

Как украинцам платить налоги за рубежом Сегодня 12:41 — Личные финансы

Как украинцам платить налоги за рубежом

С началом полномасштабной агрессии россии многие граждане Украины уехали за границу. В то же время при получении дохода за рубежом местом уплаты налогов может быть как Украина, так и страна пребывания такого физлица.

Об этом пишет адвокат Александр Головченко.

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«В зависимости от особенностей налогового законодательства каждой страны, место уплаты налогов зависит от места получения дохода, вида самого дохода, налогового резидентского статуса человека, получающего доход. То есть, чтобы предотвратить двойное налогообложение, необходимо определить резидентский статус физлица», — отметил юрист.

Физическое лицо должно платить налоги в Украине, если подпадает хотя бы под один из критериев:

наличие тесных личных или экономических связей (центр жизненных интересов) в Украине;

пребывание в Украине не менее 183 дней (включая день приезда и отъезда) в течение налогового года;

место постоянного проживания в Украине членов семьи;

место регистрации физлица как субъекта предпринимательской деятельности (ФЛП).

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«Несоответствие этим критериям позволяет изменить налоговый резидентский статус и рассмотреть другую страну как место уплаты налогов. Важная проверка регистрации физлица, как субъекта предпринимательской деятельности (ФЛП) в Едином государственном реестре. Это критерий признания лица резидентом Украины. Разумеется, и соответствующая обязанность по уплате налогов от полученных за рубежом доходов именно в Украине», — написал юрист.

Будучи гражданином Украины, но налоговым нерезидентом, по некоторым видам доходов платить налоги придется все же в Украине:

при получении доходов от юрлиц резидентов Украины и ФЛП (они выполняют функцию налогового агента и удерживают налоги при выплате) — это могут быть дивиденды, роялти, проценты, арендные платежи, выигрыши, призы, доход от продажи недвижимого и движимого имущества, заработная плата, выплата по гражданско-правовым договорам и т. п. ;

; при получении наследства и подарков от лиц, не являющихся родственниками I и II степени родства;

при получении инвестиционной прибыли;

при продаже/предоставлении в аренду недвижимого и движимого имущества физлицу.

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«Еще одним важным аспектом является вопрос предотвращения двойного налогообложения. У Украины подписаны соглашения о предотвращении двойного налогообложения более чем со 180 странами мира. Если гражданин Украины признается резидентом Украины, но уплачивал налоги в другом государстве — уплаченные налоги могут быть зачислены в Украине», — добавил Головченко.

Апостроф По материалам:

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