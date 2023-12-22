Гетманцев рассказал, почему дополнительное налогообложение банков ввели «задним числом» — Finance.ua

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Гетманцев рассказал, почему дополнительное налогообложение банков ввели «задним числом»

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал, почему дополнительное налогообложение банков ввели «задним числом»
Гетманцев рассказал, почему дополнительное налогообложение банков ввели «задним числом»
Дополнительное налогообложение банков было введено на их прибыль за весь 2023 год из-за позиции международных партнеров.
Об этом в интервью Forbes заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, ставший одним из инициаторов соответствующего законопроекта.
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Он отметил, что идея налогообложения возникла в комитете. Позже ее доработали Министерство финансов, Нацбанк и Международный валютный фонд.
«В целом такой налог — не наше нововведение. Аналогичный налог есть в Италии, Испании, Чехии и Литве. У нас банки во время войны получают сверхдоходы не от своей обычной деятельности, а за счет размещения средств в государственные ценные бумаги. В этом году банки получат прибыль — до 150 млрд грн», — объяснил парламентарий.
По словам Гетманцева, часть сверхприбылей, не имеющих обычной экономической основы, необходимо распределить для нужд армии.
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Интервьюер обратила внимание, что дополнительное налогообложение банков приняли фактически с нарушением, поскольку финучреждения должны отдать часть дохода за весь 2023 год. На это нардеп ответил:
«Лично я внутренне против такого способа решения вопроса. Для меня это было сложным решением. Но это была позиция МВФ».
Гетманцев добавил, что дискуссии с международными партнерами по этому вопросу шли два месяца. В итоге Минфин поддержал решение МВФ и комитет также согласился.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий дополнительное временное налогообложение банков, 6 декабря;
  • документ устанавливает, что для банков ставка налога на прибыль предприятий за 2023 год отчетный год будет составлять 50%. Отдельно прописано, что начисление и уплата налога за предыдущие кварталы этого года по действовавшей ранее ставке не будет считаться нарушением правил начисления;
  • Гетманцев отмечал, что благодаря закону в бюджет-2024 будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.

Обложение сверхприбылей банков: сколько получит бюджет

По материалам:
Діло
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