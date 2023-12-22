Гетманцев рассказал, почему дополнительное налогообложение банков ввели «задним числом» — Finance.ua

Гетманцев рассказал, почему дополнительное налогообложение банков ввели «задним числом» Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, почему дополнительное налогообложение банков ввели «задним числом»

Дополнительное налогообложение банков было введено на их прибыль за весь 2023 год из-за позиции международных партнеров.

Об этом в интервью Forbes заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, ставший одним из инициаторов соответствующего законопроекта.

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Он отметил, что идея налогообложения возникла в комитете. Позже ее доработали Министерство финансов, Нацбанк и Международный валютный фонд.

«В целом такой налог — не наше нововведение. Аналогичный налог есть в Италии, Испании, Чехии и Литве. У нас банки во время войны получают сверхдоходы не от своей обычной деятельности, а за счет размещения средств в государственные ценные бумаги. В этом году банки получат прибыль — до 150 млрд грн», — объяснил парламентарий.

По словам Гетманцева, часть сверхприбылей, не имеющих обычной экономической основы, необходимо распределить для нужд армии.

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Интервьюер обратила внимание, что дополнительное налогообложение банков приняли фактически с нарушением, поскольку финучреждения должны отдать часть дохода за весь 2023 год. На это нардеп ответил:

«Лично я внутренне против такого способа решения вопроса. Для меня это было сложным решением. Но это была позиция МВФ».

Гетманцев добавил, что дискуссии с международными партнерами по этому вопросу шли два месяца. В итоге Минфин поддержал решение МВФ и комитет также согласился.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий дополнительное временное налогообложение банков, 6 декабря;

документ устанавливает, что для банков ставка налога на прибыль предприятий за 2023 год отчетный год будет составлять 50%. Отдельно прописано, что начисление и уплата налога за предыдущие кварталы этого года по действовавшей ранее ставке не будет считаться нарушением правил начисления;

Гетманцев отмечал, что благодаря закону в бюджет-2024 будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.

Діло По материалам:

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