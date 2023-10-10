В НБУ объяснили, зачем государство нацелилось на сверхдоходы банков — Finance.ua

В НБУ объяснили, зачем государство нацелилось на сверхдоходы банков Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В НБУ объяснили, зачем государство нацелилось на сверхдоходы банков

Только в условиях финансовой стабильности можно обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы. Дополнительное налогообложение в мире неоднократно использовалось, когда одна отрасль получала сверхприбыли не за счет дополнительных инвестиций или расширения производства, а, по сути, за счет других отраслей.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью NV бизнес , отметив при этом, что вопрос дополнительного налогообложения сверхприбылей банков еще дискутируется.

«Только в условиях финансовой стабильности можно обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы, внутреннего долгового рынка, обезопасить экономику от шоков, обеспечить стабильность функционирования государственных финансов и избежать дополнительных бюджетных потерь», — заявила Рожкова.

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Она также подчеркнула, что экстра налоги преследуют цель сбалансировать ситуацию.

«Дополнительное налогообложение в мире неоднократно использовалось, когда одна отрасль получала сверхприбыли не за счет дополнительных инвестиций или расширения производства, а за счет определенных временных экономических условий, так называемой „экономической ренты“. По сути, за счет других отраслей. Экстра налоги преследуют цель сбалансировать такую ​​ситуацию. Италия и страны Балтии рассматривают такую ​​возможность через количественные смягчения в период пандемии ковида», — заявила Рожкова.

Рожкова напомнила, что расходы на оборону растут, и нужно искать источники их финансирования.

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«Наша страна в войне, бюджетный дефицит большой. Расходы на оборону растут, и нужно искать источники их финансирования. Исходя из этого, инициатива о новом налоге своевременна. И банковский сектор это понимает, ведь получил дополнительные доходы не из-за своих чрезвычайных усилий, а благодаря значительной избыточной ликвидности в результате поступления беспрецедентной финансовой помощи от наших партнеров», — заявила Рожкова.

Она также отметила, что регулятора беспокоит вопрос влияния на финансовую устойчивость банков.

«Наша позиция следующая: увеличить налог на период, пока идет война, но не менять налогооблагаемую базу. Базой налогообложения должна быть Общая прибыль. Конечно, нас как регулятора в этой истории беспокоит вопрос влияния на финансовую устойчивость банков», — заявила Рожкова.

При этом она отметила, что после оценки устойчивости начнется процесс возобновления отложенных требований к капиталу.

«Далее — следует имплементировать новую структуру капитала в соответствии с законодательством ЕС. Все это может вызвать дополнительную потребность в капитале. Но концептуально, понимая сегодняшнюю ситуацию, мы готовы поддержать этот экстра налог. И кстати, в Европе банковский сектор платит налог на прибыль по ставке 25%. Если говорить о потенциальных фискальных эффектах, то следует помнить, что 70% прибыли системы — это государственные банки», — заявила Рожкова.

Справка Finance.ua:

13 июля 2023 года Рада разблокировала закон о возвращении налогов на довоенный уровень.

УНІАН По материалам:

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