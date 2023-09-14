Как будет происходить налогообложение сверхприбылей банков и сколько заработает государство: разъяснение Гетманцева — Finance.ua

Как будет происходить налогообложение сверхприбылей банков и сколько заработает государство: разъяснение Гетманцева Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Как будет происходить налогообложение сверхприбылей банков и сколько заработает государство: разъяснение Гетманцева

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости. Live рассказал, как будет происходить налогообложение процентных доходов банков и что это даст государственному бюджету.

Соответствующий законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков разработан и представлен в Верховную Раду.

Законопроектом, в частности, предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий). Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024−2026 годов.

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«Я хочу, чтобы все поняли, на чем банки заработали сверхприбыли. Здесь речь не идет о том, что банки сделали новые высококлассные кредитные или депозитные продукты, привлекли много новых клиентов и заработали на этом деньги. Сверхприбыли заработаны за счет приобретения депозитных сертификатов НБУ под высокую процентную ставку, которая исчисляется исходя из величины ставки рефинансирования. Сейчас это 18% по депозитным сертификатам „овернайт“ и 22% годовых по 3-месячным сертификатам. А недавно ставка достигала 25%», — объяснил Гетманцев.

Приобретя безрисковые ценные бумаги НБУ, банки в результате получили так называемую чистую процентную прибыль — 111,4 млрд гривен за первые 7 месяцев.

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На фоне войны, когда экономика в целом и бизнес особенно страдают, банки получили возможность заработать дополнительные деньги. Но, настаивает народный депутат, НБУ предоставил банкам этот инструмент не для того, чтобы они заработали, а в первую очередь для изъятия излишней гривны из оборота, чтобы она не давила на валютный курс и инфляцию. И это верно.

«Но у этой сверхприбыли нет никаких экономических оснований для банков. Поэтому, пожалуйста, в то время когда Украине нужны средства для формирования новых военных бригад, необходимы такие дополнительные отчисления в бюджет», — настаивает Гетманцев.

Сколько на этом заработает государство

По подсчетам инициаторов законопроекта, за счет налогообложения процентной прибыли банков государство сможет получать в виде налогов по 10 млрд гривен в ближайшие три года — 2024−2026.

«10 млрд гривен — это две с половиной военные бригады, сформированные в полном объеме, включая оружие», — говорит Гетманцев.

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