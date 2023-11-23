Сколько принесет в бюджет дополнительное налогообложение банков — ответ Гетманцева Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Сколько принесет в бюджет дополнительное налогообложение банков — ответ Гетманцева

Недавно принятый закон о дополнительном временном налогообложении банков будет способствовать привлечению дополнительных 24 млрд грн по результатам 2023 года в бюджет 2024 года. Это дополнительный налог, налагаемый на сверхприбыли банков.

Об этом сообщил в комментарии Українському радіо глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член депутатской фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Отвечая на вопрос, почему это решение важно и как его восприняли в банковском сообществе, Гетманцев отметил: «Этот закон — о плюс 24 миллиарда гривен за 2023 год в бюджете 2024 года. Это дополнительный налог, который налагается на сверхприбыли банков. Что такое сверхприбыли банков. Дело в том, что война, кроме общего негативного влияния на экономику в целом, на некоторые отрасли оказывает определенное аномальное влияние. Определенные отрасли становятся сверхприбыльными. И к таким отраслям, в частности, относится банковская сфера в 2022—2024, и даже в 2025 годах».

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По его словам, это потому, что коммерческие банки в этот период вкладывают собственные деньги в государственные ценные бумаги, так называемые депозитные сертификаты Национального банка Украины. Это абсолютно безрисковая ценная бумага, которая полностью гарантируется Национальным банком и по которой выплачивается довольно неплохое вознаграждение.

«Это размер учетной ставки, которая у нас доходила до 25% годовых в 2022 году. И именно поэтому коммерческие банки, фактически не разрабатывая новые инновационные продукты, не занимаясь коммерческой деятельностью, получили сверхприбыль. Ее этим законом мы частично у них изъяли», — добавил Гетманцев.

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Он уточнил, что этот закон заработает в этом году.

«И первый налоговый период, к которому он будет применяться, — это 2023 год. А если говорить о дальнейшем, то к 2024 году и последующим налоговым периодам будет применяться к доходам банков повышенная ставка — это 25%, а не 18%, как сейчас. Это также соответствует европейской практике, и это тоже абсолютно правильная норма, которую мы приняли», — объяснил нардеп.

Справка Finance.ua:

21 ноября Верховная Рада приняла закон о дополнительном временном налогообложении банков (законопроект 9656-д).

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Укрінформ По материалам:

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