НБУ назвал прибыль банков Украины с начала года — Finance.ua

НБУ назвал прибыль банков Украины с начала года Сегодня 08:04 — Фондовый рынок

НБУ назвал прибыль банков Украины с начала года

Банковский сектор за 9 месяцев 2023 года получил 110 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Платежеспособные банки за девять месяцев 2023 года получили 109,9 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 7,4 млрд грн за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

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Главным фактором доходности сектора остается рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов.

Операционный доход банков за девять месяцев вырос на 17,9% г/г, чистый процентный доход — на 38,7% по сравнению с показателем января — сентября прошлого года. Несмотря на увеличение процентных расходов в результате повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли более существенно.

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Чистый комиссионный доход за январь — сентябрь вырос на 5,4% г/г. Темпы его роста постепенно замедлялись, в частности, из-за слабого наращивания операций с платежными картами.

Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы увеличилась на 23,9% г/г — до 139 млрд грн.

Отчисления в резервы под убытки от активных операций снизились по сравнению с показателями в прошлом году на 94,2%. В целом, с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредиты на 104 млрд грн.

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Рентабельность капитала сектора на 1 октября 2023 года составила 56,9% по сравнению с 4,3% год назад. Начисленный за девять месяцев налог на прибыль превысил соответствующий годовой показатель исторически наиболее прибыльного 2021 года.

По состоянию на 1 октября 2023 года только шесть банков из 63 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 155 млн грн.

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