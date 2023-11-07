Банки в Украине переписывают проценты по депозитам — Finance.ua

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Банки в Украине переписывают проценты по депозитам

Кредит&Депозит
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Банки в Украине переписывают проценты по депозитам
Банки в Украине переписывают проценты по депозитам
Украинцев в ноябре может ожидать точечное снижение ставок по гривневым депозитам. Проценты будут составлять в среднем 14−14,5%, а реальная доходность вкладов может даже возрасти до 6−7%.
Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии Обозревателю.

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По словам банкира, в ноябре ставки будут пересматривать те банки, которые еще не успели снизить проценты в октябре.
В ноябре основными характеристиками сегмента гривневых депозитов станут:
  • средняя доходность вкладов от 3 мес. до 6 мес. — 14,5% годовых;
  • средняя доходность депозитов от 9 мес. до 1 года — 14% годовых;
  • повышенный спрос на вклады на 3−6 месяцев (до 65% от всех новых депозитов) из-за относительно короткого срока выплаты и высокой прибыли;
  • рост чистой прибыли по гривневым вкладам — до 6% на вклады на 9−12 мес., до 7% на депозиты на 3−6 мес.;
  • чистая прибыль по вкладам в гривне в 2−2,5 раза превысит доходность валютных депозитов.

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«Таким образом, ноябрь может оказаться наиболее благоприятным для граждан, которые решат положить деньги на гривневый депозит. Ставки остаются достаточно высокими, а чистая прибыль превышает инфляционный прогноз (5,8%, согласно ожиданиям НБУ. — Ред.)», — считает Замотаев.
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По материалам:
Обозреватель
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