Банки в Украине переписывают проценты по депозитам — Finance.ua

Банки в Украине переписывают проценты по депозитам Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Банки в Украине переписывают проценты по депозитам

Украинцев в ноябре может ожидать точечное снижение ставок по гривневым депозитам. Проценты будут составлять в среднем 14−14,5%, а реальная доходность вкладов может даже возрасти до 6−7%.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии Обозревателю.

По словам банкира, в ноябре ставки будут пересматривать те банки, которые еще не успели снизить проценты в октябре.

В ноябре основными характеристиками сегмента гривневых депозитов станут:

средняя доходность вкладов от 3 мес. до 6 мес. — 14,5% годовых;

средняя доходность депозитов от 9 мес. до 1 года — 14% годовых;

повышенный спрос на вклады на 3−6 месяцев (до 65% от всех новых депозитов) из-за относительно короткого срока выплаты и высокой прибыли;

рост чистой прибыли по гривневым вкладам — до 6% на вклады на 9−12 мес., до 7% на депозиты на 3−6 мес.;

чистая прибыль по вкладам в гривне в 2−2,5 раза превысит доходность валютных депозитов.

«Таким образом, ноябрь может оказаться наиболее благоприятным для граждан, которые решат положить деньги на гривневый депозит. Ставки остаются достаточно высокими, а чистая прибыль превышает инфляционный прогноз (5,8%, согласно ожиданиям НБУ. — Ред.)», — считает Замотаев.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.