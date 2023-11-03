В Нацбанке объяснили, благодаря чему у Украины сейчас есть хорошие показатели в экономике — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, благодаря чему у Украины сейчас есть хорошие показатели в экономике Сегодня 21:08 — Казна и Политика

В Нацбанке объяснили, благодаря чему у Украины сейчас есть хорошие показатели в экономике

По прогнозам Нацбанка, инфляция в Украине будет составлять на конец года 6%, экономический рост будет на уровне 5%, а золотовалютные резервы в дальнейшем ежегодно будут расти до 2025 года. И это все из-за адаптации бизнеса и населения к войне.

Так прокомментировал в эфире Украинского Радио ситуацию в экономике экономист, доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман.

Инфляция, экономический рост, золотовалютные резервы

Нацбанк обновил свой макропрогноз и улучшил показатели, рассказал Василий Фурман.

«По предварительным данным, экономический рост фиксировался на уровне 1%, сейчас составит 5%. Хорошие показатели по инфляции: в начале года это было 26,6%, на конец года будет менее 6%. Что касается золотовалютных резервов в размере 42 миллиардов долларов, то они будут расти и в конце 2024 года (более 44 миллиардов долларов), и в 2025 году (45 миллиардов долларов)», — прокомментировал Фурман.

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Пополняются золотовалютные резервы благодаря международной финансовой помощи. Василий Фурман рассказывает, что 45 миллиардов долларов получает на счета Минфин. Далее их выкупает Нацбанк, давая Минфину гривну: «Эти доллары или евро превращаются в золотовалютные резервы. Это обеспеченная эмиссия для нас».

По словам Василия Фурмана, такие хорошие показатели — из-за роста адаптивности бизнеса и населения к войне. Бизнес работает и платит налоги, идущие на финансирование украинской армии и ВПК. Фиксируются лучшие оценки урожая. Расширяются альтернативные поставки украинского экспорта.

Что касается бюджетных расходов, благодаря мягкой фискальной политике улучшился потребительский спрос, работает ВПК и другие отрасли.

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«Чем больше ты инвестируешь в экономику, тем больше она дает возможности зарабатывать. Одна гривна, инвестированная в строительную отрасль, дает возможность заработать 5−7 грн в других отраслях. Если создано одно рабочее место, то к нему создаются еще 5 других рабочих мест в других отраслях», — объясняет Фурман.

Депозиты

Учетная ставка в начале года составляла 25%, что позволило сохранить покупательную способность украинской гривны.

«Росли депозитные ставки в банках и ставки доходности по облигациям внутреннего государственного займа. После уменьшения показателей по инфляции Нацбанк в этом году трижды уменьшал учетную ставку с 25 до 16%. Прогнозируется даже 15% на конец года. Таким образом, уменьшаются и другие ставки, которые есть в государстве. И наоборот. Сегодня доходность гривневых финансовых инструментов — это либо депозиты, либо облигации финансового займа — намного выгоднее, чем в долларовых активах. Гривневые активы растут лучше, чем долларовые», — отмечает экономист.

Фиксированный курс

Нацбанк отказался от политики фиксированного курса для безналичных операций. Сегодня существует управляемый курс.

«Для безналичных операций курс стал еще меньше, чем был при фиксированном курсе. Все нормально. Нацбанк действует очень профессионально. Мы понимаем, что такое макростабильность и цена этой макростабильности. И как трудно инфляцией возвращаться к тем ценовым показателям», — добавил член Совета НБУ.

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Українське радіо По материалам:

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