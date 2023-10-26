Украинская экономика вырастет почти на 5% в этом году — прогноз НБУ Вчера 16:13 — Казна и Политика

Украинская экономика вырастет почти на 5% в этом году — прогноз НБУ

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9 до 4,9% в 2023 году.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Более стремительное экономическое восстановление вызвано рядом факторов.

Среди них:

более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям;

лучше, чем в предыдущем прогнозе, оценки урожаев;

расширение альтернативных путей экспортных поставок;

более существенные объемы бюджетных расходов.

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В 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности.

Экономическому росту будут способствовать:

дальнейшее развитие альтернативных путей поставок;

сохранение мягкой фискальной политики, что будет поддерживать потребительский спрос.

В то же время все еще усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику.

НБУ прогнозирует ускорение роста реального ВВП в 2025 году до 6%. Этому будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности. Оно будет сопровождаться постепенным возвращением мигрантов из-за рубежа, улучшением потребительских и инвестиционных настроений, налаживанием оптимальной логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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