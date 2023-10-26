Украинская экономика вырастет почти на 5% в этом году — прогноз НБУ
Национальный банк Украины улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9 до 4,9% в 2023 году.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Более стремительное экономическое восстановление вызвано рядом факторов.
Среди них:
- более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям;
- лучше, чем в предыдущем прогнозе, оценки урожаев;
- расширение альтернативных путей экспортных поставок;
- более существенные объемы бюджетных расходов.
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В 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности.
Экономическому росту будут способствовать:
- дальнейшее развитие альтернативных путей поставок;
- сохранение мягкой фискальной политики, что будет поддерживать потребительский спрос.
В то же время все еще усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику.
НБУ прогнозирует ускорение роста реального ВВП в 2025 году до 6%. Этому будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности. Оно будет сопровождаться постепенным возвращением мигрантов из-за рубежа, улучшением потребительских и инвестиционных настроений, налаживанием оптимальной логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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