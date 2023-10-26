НБУ принял решение по учетной ставке — Finance.ua

НБУ принял решение по учетной ставке Вчера 14:09 — Кредит&Депозит

НБУ принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября 2023 года установить учетную ставку на уровне 16%, сравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом Национальный банк модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе «нижнего предела».

Ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом: ставка по трехмесячным ДС будет равна «учетной ставке + 4 п. п.» (20%), а по кредитам рефинансирования — «учетной ставке + 6 п. п.» (22%). Следовательно, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными.

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«Модернизация операционного дизайна монетарной политики усилит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности. Такие изменения, в частности, позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке. В результате возрастет способность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения», — отметили в регуляторе.

Удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте.

Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

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правление Национального банка на заседании 27 июля приняло решение снизить учетную ставку с 25 до 22%, впервые с июня 2022 года;

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