НБУ будет снижать учетную ставку: прогноз на конец года — Finance.ua

НБУ будет снижать учетную ставку: прогноз на конец года Сегодня 21:05 — Кредит&Депозит

НБУ будет снижать учетную ставку: прогноз на конец года

Национальный банк не планирует резкого снижения учетной ставки.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике.

Потребительская инфляция в августе замедлялась быстрее, чем ожидалось (8,6% в августе в годовом выражении), а показатель базовой инфляции был близок к прогнозу НБУ (10% в августе в годовом выражении).

НБУ на этом фоне снизил учетную ставку с 22% до 20%, такой шаг поддержали девять из одиннадцати членов комитета по монетарной политике. Только два топ-менеджера НБУ предлагали снизить ее сильнее — до 19%.

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Отмечается, что начало цикла снижения учетной ставки НБУ в июле не помешало росту спроса на гривневые активы. В августе рыночные ставки несколько уменьшились, однако остались привлекательными, учитывая дальнейшее замедление инфляции и улучшение ожиданий.

Участники дискуссии согласились, что благоприятные макрофинансовые тенденции позволяют продолжить цикл снижения учетной ставки. В то же время следует учитывать задачи по сохранению привлекательности ставок по гривневым инструментам для населения. Это важно как для дальнейшего ограничения давления на валютном рынке, так и для продолжения реализации Стратегии.

Кроме того, учитывая значительные риски, а также уменьшение потенциала быстрого замедления инфляции, члены КМП согласились, что НБУ должен и дальше действовать осторожно и постепенно.

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Как свидетельствуют текущие тенденции, постепенное смягчение процентной политики способствует сохранению заинтересованности инвесторов в фиксации доходности в срочных инструментах — как депозитах, так и ОВГЗ. Это, в том числе, усиливает возможность правительства привлекать средства на внутреннем долговом рынке по меньшим ставкам на более длительные сроки. Следовательно, минимизируется и угроза возобновления эмиссионного финансирования бюджета, что особенно важно в условиях возникновения дополнительных бюджетных нужд для поддержания обороноспособности.

Все члены КМП предполагают дальнейшее снижение учетной ставки, однако их ожидания по скорости смягчения процентной политики несколько отличаются.

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Участники дискуссии согласились, что НБУ будет продолжать цикл снижения учетной ставки при условии устойчивого снижения инфляции и сохранения устойчивости валютного рынка на прогнозном горизонте. Также они сошлись во мнении, что смягчение процентной политики должно и дальше согласовываться с мерами валютной либерализации и переходом от фиксированного курса к режиму управляемой курсовой гибкости, предусмотренными Стратегией.

Большинство членов КМП ожидают снижения учетной ставки до 18% к концу года. По их мнению, несмотря на лучшую, чем ожидалось, текущую макроэкономическую ситуацию, НБУ должен учесть и значительное количество рисков, баланс которых в последние месяцы даже несколько ухудшился. Преждевременные шаги по смягчению процентной политики могут отрицательно отразиться на макрофинансовой устойчивости, а для исправления этих решений может потребоваться много времени и ресурсов.

В то же время несколько членов КМП видят пространство для более существенного снижения учетной ставки — до 16−17% в конце года. По их мнению, некоторые риски постоянно переоцениваются. Поэтому указанные участники дискуссии считают, что НБУ будет иметь простор для более быстрого снижения учетной ставки, чем предполагает июльский макропрогноз.

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