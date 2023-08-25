Как изменение учетной ставки влияет на ставки по депозитам: объясняет НБУ — Finance.ua

Как изменение учетной ставки влияет на ставки по депозитам: объясняет НБУ Сегодня 10:01 — Личные финансы

Как изменение учетной ставки влияет на ставки по депозитам: объясняет НБУ

Население учитывает привлекательность гривневых инструментов при выборе между сбережениями и потреблением, а также выбирая валюту сбережений. Такие решения в значительной степени предопределяют курсовую и инфляционную динамику. Поэтому монетарная политика НБУ направлена, в частности, на создание стимулов для банков в обеспечении достаточной привлекательности гривневых инструментов. Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.

«Для достижения этих целей НБУ соответствующим образом меняет учетную и другие ставки по своим операциям с банками, а также при необходимости применяет другие монетарные инструменты. Изменение учетной ставки в первую очередь влияет на стоимость межбанковских кредитных ресурсов, а со временем — и на доходность депозитов», — отмечает регулятор.

Исследования НБУ свидетельствуют, что такое влияние на депозитные ставки асимметрично: банки обычно охотнее идут на снижение ставок по депозитам, чем на их повышение.

При повышении межбанковской ставки на 10 п. п. депозитные ставки в Украине в среднем растут на 4.7 п. п. в течение 12 месяцев, тогда как при сокращении на 10 п. п. — снижают депозитные ставки на 6.3 п. п. На действенность монетарной трансмиссии влияет ряд факторов, в частности:

экономическая неопределенность — в условиях турбулентности банки менее склонны резко менять ставки по депозитам, а вкладчики также становятся более осторожными, стремясь сохранять большую часть средств в наиболее ликвидной форме;

уровень ликвидности — ее значительный профицит ослабляет стимулы банков к конкуренции за вкладчиков;



значительная монополизация рынка депозитов — маркетмейкеры определяют выгодную для себя динамику ставок, не заботясь о реакции конкурентов и возможной потере клиентов;



инфляционная динамика — более высокая инфляция способствует более ощутимому повышению ставок для сохранения привлекательности депозитов, более низкая — позволяет банкам снижать ставки без угрозы оттока средств. Центральные банки могут использовать дополнительные инструменты для усиления монетарной трансмиссии. Так, НБУ в этом году существенно повысил нормативы формирования банками обязательных резервов, изменил механизм их расчета, а также ввел уникальный операционный дизайн монетарной политики. Эти меры способствовали существенному росту привлекательности срочных гривневых депозитов: за шесть месяцев 2023 г. рост объема срочных депозитов домохозяйств в гривне составил 23.3%, а их доля в общем портфеле выросла на 4.3 п. п.



В то же время, спрос на иностранную валюту сократился, о чем, в частности, свидетельствовало и существенное укрепление наличного курса гривны с начала 2023 года. Это положительно сказалось на ожиданиях, поддержало устойчивость валютного рынка, а значит, и тенденцию к снижению инфляции. В условиях сохранения высокого профицита ликвидности, значительной концентрации депозитного рынка, устойчивого замедления инфляции и постепенного снижения уровня неопределенности можно ожидать более быстрого, чем обычно, снижения номинальных депозитных ставок в ответ на снижение учетной ставки.

В то же время, благодаря замедлению инфляции и улучшению ожиданий, реальная доходность срочных гривневых депозитов будет оставаться на достаточно высоком уровне для поддержания привлекательности гривны по сравнению с иностранной валютой. НБУ при корректировке параметров процентной политики, операционного дизайна и обязательных резервов и в дальнейшем будет учитывать необходимость сохранения стимулов для подпитки конкуренции банков за срочные вклады населения.

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