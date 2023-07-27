Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки — Finance.ua

Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки

Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки. Это будет происходить постепенно при наличии достаточных предпосылок, чтобы не повредить тенденции к устойчивому снижению инфляции и устойчивости валютного рынка.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

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В то же время прогноз учетной ставки не является обязательством НБУ. Учитывая высокую неопределенность, дальнейшие решения и корректировки прогнозов НБУ по учетной ставке будут в значительной степени зависеть от реализации предположений прогноза и тенденций ключевых макроэкономических и финансовых индикаторов.

Предыдущие меры НБУ оживили конкуренцию банков за срочные сбережения в гривне. Банковские ставки по гривневым вкладам в дальнейшем повышались. Все больше вкладчиков предпочли срочные вклады в национальной валюте.

Благоприятные тенденции сформировали предпосылки для более быстрого начала цикла снижения учетной ставки. Правление НБУ решило снизить учетную ставку до 22%. Также Правление НБУ снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт до 18%, а по кредитам рефинансирования — до 24%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке.

С одной стороны, учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставок по операциям НБУ позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений. С другой — снижение ставок НБУ поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности.

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