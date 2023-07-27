Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки — Finance.ua
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Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки

Кредит&Депозит
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Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки
Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки
Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки. Это будет происходить постепенно при наличии достаточных предпосылок, чтобы не повредить тенденции к устойчивому снижению инфляции и устойчивости валютного рынка.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
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В то же время прогноз учетной ставки не является обязательством НБУ. Учитывая высокую неопределенность, дальнейшие решения и корректировки прогнозов НБУ по учетной ставке будут в значительной степени зависеть от реализации предположений прогноза и тенденций ключевых макроэкономических и финансовых индикаторов.
Предыдущие меры НБУ оживили конкуренцию банков за срочные сбережения в гривне. Банковские ставки по гривневым вкладам в дальнейшем повышались. Все больше вкладчиков предпочли срочные вклады в национальной валюте.
Благоприятные тенденции сформировали предпосылки для более быстрого начала цикла снижения учетной ставки. Правление НБУ решило снизить учетную ставку до 22%. Также Правление НБУ снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт до 18%, а по кредитам рефинансирования — до 24%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке.
С одной стороны, учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставок по операциям НБУ позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений. С другой — снижение ставок НБУ поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности.
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По материалам:
Finance.ua
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