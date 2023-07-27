НБУ впервые за более чем год снизил учетную ставку — Finance.ua

НБУ впервые за более чем год снизил учетную ставку Сегодня 14:10 — Кредит&Депозит

НБУ впервые за более чем год снизил учетную ставку

Правление Национального банка на заседании в четверг, 27 июля, приняло решение снизить учетную ставку с 25 до 22%, впервые с июня 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса.

В то же время снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики.

Потребительская инфляция замедлилась до 12,8% в июне, что превзошло ожидания НБУ.

Кроме эффекта базы сравнения, немаловажную роль сыграли факторы предложения, а также снижение мировых цен на энергоносители.

Заметное влияние на ценовую динамику оказали и меры НБУ, в частности, повышение требований к обязательному резервированию и изменение операционного дизайна монетарной политики. Эти шаги способствовали существенному росту банковских ставок по срочным депозитам и укреплению наличного курса гривны.

Стабильной ситуации на валютном рынке также способствовали меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору.

Курсовый фактор в конечном счете обусловил замедление инфляции и улучшение ожиданий, чему также способствовало избегание монетарного финансирования бюджета в этом году.

Учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год — с 14,8% до 10,6%.

Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких монетарных условий в Украине.

НБУ будет обеспечивать устойчивость валютного рынка и достаточный уровень привлекательности гривневых активов. Это будет ограничивать ценовое давление.

Большое значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг.

В то же время в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с исчерпанием эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения топлива и июньским повышением цен на электроэнергию. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины.

В последующие годы тенденция к снижению инфляции сохранится — в 2024 году она снизится до 8,5%, а в 2025 году — до 6%. Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Это также откроет путь для инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать дальнейшее снижение мировых цен.

Эти факторы перевешивают проинфляционное влияние оживления внутреннего спроса, рост зарплат и некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 28 апреля 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.

учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, посредством которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции за 9−18 месяцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.