НБУ впервые за более чем год снизил учетную ставку — Finance.ua

НБУ впервые за более чем год снизил учетную ставку
Правление Национального банка на заседании в четверг, 27 июля, приняло решение снизить учетную ставку с 25 до 22%, впервые с июня 2022 года.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса.
В то же время снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики.
Потребительская инфляция замедлилась до 12,8% в июне, что превзошло ожидания НБУ.
Кроме эффекта базы сравнения, немаловажную роль сыграли факторы предложения, а также снижение мировых цен на энергоносители.
Заметное влияние на ценовую динамику оказали и меры НБУ, в частности, повышение требований к обязательному резервированию и изменение операционного дизайна монетарной политики. Эти шаги способствовали существенному росту банковских ставок по срочным депозитам и укреплению наличного курса гривны.
Стабильной ситуации на валютном рынке также способствовали меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору.
Курсовый фактор в конечном счете обусловил замедление инфляции и улучшение ожиданий, чему также способствовало избегание монетарного финансирования бюджета в этом году.
Учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год — с 14,8% до 10,6%.
Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких монетарных условий в Украине.
НБУ будет обеспечивать устойчивость валютного рынка и достаточный уровень привлекательности гривневых активов. Это будет ограничивать ценовое давление.
Большое значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг.
В то же время в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с исчерпанием эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения топлива и июньским повышением цен на электроэнергию. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины.
В последующие годы тенденция к снижению инфляции сохранится — в 2024 году она снизится до 8,5%, а в 2025 году — до 6%. Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Это также откроет путь для инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать дальнейшее снижение мировых цен.
Эти факторы перевешивают проинфляционное влияние оживления внутреннего спроса, рост зарплат и некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 28 апреля 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.
- учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.
- Основным инструментом, посредством которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции за 9−18 месяцев.
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