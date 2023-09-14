Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку — Finance.ua

Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку Сегодня 14:20 — Кредит&Депозит

Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку

Правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.

Об этом стало известно из брифинга НБУ.

«Дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений», — отметил глава регулятора Андрей Пышный.

По его словам, такой шаг поддержит восстановление экономики и не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности.

Потребительская инфляция в Украине снижалась быстрее, чем ожидалось, однако базовая — была близка к прогнозу НБУ.

Пышный добавил, что инфляция в годовом исчислении в августе замедлилась до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал НБУ (в инфляционном отчете в июле), прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания.

Снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты способствовали хорошие урожаи.

В то же время снижение базовой инфляции (до 10% в годовом измерении в августе) было близко к июльскому прогнозу НБУ.

«Весомую роль в ослаблении фундаментального ценового давления сыграли меры НБУ по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка. Они, в частности, способствовали дальнейшему улучшению курсовых и инфляционных ожиданий», — отметил глава Нацбанка.

Пышный добавил, что общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан.

С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы. Также будет сохраняться влияние фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и далее будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Вместе это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции.

С другой стороны, давление на расходы бизнеса будет значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего, что может сдерживать замедление инфляции.

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Економічна Правда По материалам:

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