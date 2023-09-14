Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку — Finance.ua

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Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку

Кредит&Депозит
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Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку
Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку
Правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.
Об этом стало известно из брифинга НБУ.
«Дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений», — отметил глава регулятора Андрей Пышный.
По его словам, такой шаг поддержит восстановление экономики и не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности.
Потребительская инфляция в Украине снижалась быстрее, чем ожидалось, однако базовая — была близка к прогнозу НБУ.
Пышный добавил, что инфляция в годовом исчислении в августе замедлилась до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал НБУ (в инфляционном отчете в июле), прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания.
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Снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты способствовали хорошие урожаи.
В то же время снижение базовой инфляции (до 10% в годовом измерении в августе) было близко к июльскому прогнозу НБУ.
«Весомую роль в ослаблении фундаментального ценового давления сыграли меры НБУ по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка. Они, в частности, способствовали дальнейшему улучшению курсовых и инфляционных ожиданий», — отметил глава Нацбанка.
Пышный добавил, что общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан.
С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы. Также будет сохраняться влияние фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и далее будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Вместе это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции.
С другой стороны, давление на расходы бизнеса будет значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего, что может сдерживать замедление инфляции.
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По материалам:
Економічна Правда
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