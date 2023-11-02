Что будет с ценами в Украине: в Минэкономики назвали главный фактор инфляции — Finance.ua
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Что будет с ценами в Украине: в Минэкономики назвали главный фактор инфляции

Аграрный рынок
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В Украине сформировались факторы влияния на инфляцию во время войны. Сейчас к ним добавляется фактор мирного времени — сезонность.
Об этом сообщается в Обзоре инфляции Минэкономики.
Что будет с ценами в Украине: в Минэкономики назвали главный фактор инфляции
Как отмечается в обзоре, в сентябре после двухмесячной дефляции потребительские цены ожидаемо вернулись к росту — на 0,5% по данным Госстата (-1,4% в августе и -0,6% в июле).
«В целом рост цен оставался в тренде, что соответствует показателям инфляционной динамики и таргетов мирного времени — с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы и дальше замедлялись — до 7,1% (с 8,6% в предыдущем месяце)» , — говорится в документе.
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По данным министерства, незначительный сентябрьский рост цен был сформирован сезонным фактором (преимущественно из-за подорожания услуг образования, а также одежды и обуви). На продовольственном рынке наблюдалась дефляция (поступление нового урожая охлаждало рынок), которая частично компенсировала инфляционную составляющую в определенных сегментах услуг и непродовольственного рынка.

Прогноз по инфляции

Как отмечают в Минэкономики, сохранение реалий войны уже сформировало специфические условия функционирования потребительского рынка.
«Сдержанный спрос военного времени мотивационной и миграционной природы при практическом постоянстве курсовых и монетарных условий обусловил возможность проявления „мирного“ фактора — сезонности, которая в соответствии с календарным периодом и определила разнонаправленное движение цен в разных сегментах потребительского рынка», — говорится в обзоре.
В настоящее время комплекс факторов влияния создает поле стабильности внутренних потребительских цен и является основой для формирования тренда, направленного на общее замедление годовых темпов инфляции, считают в министерстве.
«В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть прежде всего от возможности значительных изменений, в т. ч. форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики. В случае их отсутствия, или же при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявления сезонности не нарушены, по всей вероятности, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет», — говорится в обзоре.
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По материалам:
РБК-Україна
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