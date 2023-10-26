В Dragon Capital назвали важный драйвер экономического роста Украины — Finance.ua

В Dragon Capital назвали важный драйвер экономического роста Украины Вчера 20:40 — Валюта

В Dragon Capital назвали важный драйвер экономического роста Украины

Компания Dragon Capital прогнозирует, что война будет продолжаться в течение всего следующего года. Это означает, что экономика Украины не получит толчка от частичного возвращения беженцев и улучшения экономических настроений, однако недавнее возобновление экспорта товаров через порты Украины в Черном море может стать важным драйвером экономического роста.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании оценивают, что по крайней мере 46 судов с общей грузоподъемностью 1,85 млн тонн зашли в украинские порты в Черном море с момента открытия временного коридора. Большинство из них, а именно 41 судно с грузоподъемностью 1,7 млн ​​т, прибыли в порты Одессы в октябре. Корабли прибыли под погрузку товарами, традиционно ориентированными на морскую логистику — сельскохозяйственные и промышленные (в основном железная руда и в меньшей степени металлы и уголь).

«По нашей оценке, полноценное возобновление перевозок через порты Черного моря может увеличить экспортную выручку на $9−10 млрд в 2024 году, что на треть больше, чем в сценарии „без портов Черного моря“, и оказать положительное влияние на рост реального ВВП до 5, 0 п.п. При этом, инфляция может возрасти на дополнительные 2,5 п.п., из-за вторичных эффектов роста внутренних цен на зерно», — добавили в Dragon Capital.

Однако, пока продолжаются боевые действия, риск повреждений судов, двигающихся в украинские порты в Черном море, останется актуальным, поэтому в компании не ожидают полноценного восстановления судоходства портами.

«Допуская, что объемы экспорта через порты Черного моря будут колебаться между 1,5 и 3,5 млн т в месяц и ожидая, что экономика получит поддержку от дальнейшего развития внутреннего военного сектора, мы прогнозируем, что реальный ВВП Украины вырастет на 4,0% г/г в 2024 г. по сравнению с 8%, которые мы ожидали ранее в сценарии снижения рисков безопасности в начале 2024 г. В то же время мы оставляем без изменений наш прогноз роста на 2023 г. на уровне 4,5% г/г, поскольку последние имеющиеся данные подтверждают наши ожидания, что экономическая активность стабилизировалась в третьем квартале 2023 после постепенного роста в первой половине года», — прогнозируют в Dragon Capital.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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