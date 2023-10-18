Рост ВВП Украины до 5% в этом году вполне реален — министр финансов Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Рост ВВП Украины до 5% в этом году вполне реален — министр финансов

Темпы роста украинского ВВП за предыдущие девять месяцев, а также ряд содействующих факторов создают вполне реальные надежды, что к концу года этот показатель приблизится к 4−5%.

Такое убеждение в интервью Укринформу в кулуарах Годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марракеше выразил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Все факторы плюс фактические поступления в бюджет формируют ожидания, что ВВП в этом году может достичь 4−5%», — отметил министр.

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Он подчеркнул, что его прогноз, который сейчас составляет 4,7%, базируется на подсчетах Минэкономики и вполне достижим.

«Мы ориентируемся на результаты девяти месяцев с начала года. Есть достаточно положительная динамика экономической активности, возобновление экономических процессов», — пояснил Марченко.

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Кроме того, по его словам, в текущем году Украина получила высокий урожай, что определенным образом увеличивает перспективы. Решение проблем с инфляцией также придает позитива. Кроме того, уровень потребления в стране пока достаточно высок. В то же время ритмическое поступление внешней поддержки позволяет иметь обнадеживающую перспективу до конца года, отметил министр.

Напомним, по последним оценкам МВФ, обнародованным на прошлой неделе, рост ВВП Украины ожидается на уровне 2%. В то же время в Фонде отмечают, что Украина восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и не исключают, что в течение следующих месяцев пересмотрят прогноз для Украины в лучшую сторону.

По результатам прошлого года рост украинского ВВП в условиях войны составил минус 30,3%. Причем шесть месяцев назад Фонд прогнозировал, что этот показатель в этом году будет оставаться в негативной плоскости на уровне «минус» 3%. В то же время МВФ обращал внимание на высокий уровень неопределенности с учетом последствий войны россии против Украины.

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Укрінформ По материалам:

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