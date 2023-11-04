Эксперт назвала проблемы банковской отрасли Украины — Finance.ua

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Эксперт назвала проблемы банковской отрасли Украины

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Эксперт назвала проблемы банковской отрасли Украины
Эксперт назвала проблемы банковской отрасли Украины
На сегодняшний день проблемами банковской отрасли Украины являются государственная монополия и непрозрачные правила работы, которые необходимо менять для развития системы и привлечения инвестиций в послевоенное восстановление Украины.
Такое мнение, комментируя для УНН текущее состояние банковской сферы Украины после 20 месяцев полномасштабной войны с россией, высказала соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
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«Государственные банки укрепили позиции в банковском секторе. В настоящее время их доля уже превысила 50%. По доходам, по прибыли, по всем остальным показателям лидируют именно государственные банки. Но монополия не является хорошей ситуацией для бизнеса, даже если это государственная монополия. Украина, пожалуй, единственная страна с таким значительным присутствием государства в банковском секторе», — считает Елена Соседка.
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По ее словам, за 20 месяцев с начала полномасштабной войны и выхода из украинского рынка российских банков государственные банки заняли их место. Это и эквайринг, и клиенты, и финансовые потоки — то есть весь объем освободившегося рынка. Именно это укрепило позиции госбанков. Значительное переформатирование рынка возможно только при условии вхождения на него инвесторов, в том числе иностранных. Но, считает эксперт, ожидать их появления во время войны и в существующих условиях не стоит.
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«Главное, чтобы в Украину начали входить инвесторы. Это будет хороший знак — знак того, что мы выстояли. Но из-за непрозрачности ведения бизнеса, управления и власти с нами могут не желать иметь дела. Ведь не может бизнес существовать по законам, например, типа американских, а власть — по законам, например, беларуси», — отметила Елена Соседка.
При этом, по ее мнению, инвесторы, в том числе иностранные, являются основной надеждой не только банковского сектора Украины, но и экономики государства в целом.

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По материалам:
УНН
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