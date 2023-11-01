НБУ работает над тем, чтобы добавить карту с отделениями Power Banking в Дію — Finance.ua

НБУ работает над тем, чтобы добавить карту с отделениями Power Banking в Дію Сегодня 12:42

НБУ работает над тем, чтобы добавить карту с отделениями Power Banking в Дію

Национальный банк Украины создаст карту отделений банков, которые входят в сеть Power Banking и будут работать во время блэкаутов. Регулятор планирует интегрировать ее в приложение «Дія».

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, сейчас уже 53% работающих в Украине банков объединены в единую сеть Power Banking. Это означает, что в случае, если наступит блэкаут из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, 2430 отделений банков все же будут функционировать.

Национальный банк Украины планирует сделать на своем сайте карту отделений, которые будут работать при выключении электроэнергии и при отсутствии мобильной связи. Кроме того, каждый из таких филиалов имеет соответствующие таблички о том, что входит в сеть Power Banking.

Читайте также: Возместить вклад онлайн через Дію

«Мы, кстати, работаем сейчас над тем, чтобы интегрировать эту систему в „Дію“, чтобы она была под рукой», — сказал Пышный в интервью программе «Факты ICTV».

Он отметил, что отделения банков из сети Power Banking оборудованы генераторами и системами спутниковой связи.

«Если Национальный банк вынужден будет из-за блєкаута активировать эту сеть, она будет работать как общенациональная сеть, независимо от того, клиентом какого банка вы являетесь. Эти все отделения будут работать как один системный банк», — объяснил Пышный и добавил, что этим проектом уже интересуются коллеги из Евросоюза.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.