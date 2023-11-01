Как проходит адаптация валютного рынка к управляемой гибкости курса — НБУ Сегодня 12:00 — Валюта

Как проходит адаптация валютного рынка к управляемой гибкости курса — НБУ

Какие ограничения планирует послаблять НБУ? Как происходит адаптация валютного рынка к управляемой гибкости курса? Что будет с кредитованием?

Об этом рассказал заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук во время «СЕО Саммита» Forbes Ukraine . Излагаем самое главное.

НБУ работает над реализацией первого этапа смягчения ограничений, фокусируясь на содействии новым инвестициям. Уже предоставлена ​​возможность частично возвращать «новые» долги кредиторам из-за рубежа, а также кредиты, обеспеченные гарантией международной финансовой организации, экспортно-кредитного агентства и т. д. В настоящее время НБУ прорабатывает разрешение на репатриацию дивидендов по «новым» инвестициям, которое является важным аргументом для инвестирования в Украину.

«Мы провели опрос банков относительно потенциального спроса на вывод дивидендов их клиентами. Сейчас оцениваем, насколько макрофинансовые условия нам могут позволить это сделать. Обращаем внимание на состояние валютного рынка, международные резервы, инфляцию, привлекательность гривневых активов. Надеюсь, в ближайшем будущем мы это разрешение предоставим», — отметил Сергей Николайчук. Более того, переход к управляемой гибкости курса дает основания НБУ рассматривать варианты смягчения ограничений со второго этапа дорожной карты валютной либерализации.

Реакция валютного рынка при переходе к управляемой курсовой гибкости отвечала ожиданиям НБУ.

«Переход прошел удачно. Только в первые дни наблюдалась определенная нервозность, а далее рынок вернулся к привычному режиму работы. НБУ и в дальнейшем компенсирует структурный дефицит валюты на рынке, который будет с нами еще довольно продолжительное время из-за специфики военной экономики», — рассказал заместитель Председателя НБУ. Он добавил, что НБУ будет постепенно разрешать большие колебания курса, если сформируются необходимые предпосылки. Обеспечение курсовой устойчивости остается одной из ключевых задач НБУ.

Кредитование постепенно возобновляется: такие тенденции по корпоративному портфелю наблюдаются последние четыре месяца, а за розничным — с начала года. Ожидается, что в 2023—2024 годах валовой кредитный портфель банков будет расти около 10% ежегодно.

«Банковская система в условиях полномасштабной войны не усиливала кризисные события в экономике, а наоборот, была смягчающим фактором. Наши действия, направленные на поддержание макрофинансовой устойчивости, вместе с дальнейшим снижением процентных ставок дают основания ожидать реализации сценария с увеличением кредитования», — сказал Сергей Николайчук.

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