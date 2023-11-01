НБУ продал рекордные $3,3 млрд после отмены фиксированного курса — Finance.ua

НБУ продал рекордные $3,3 млрд после отмены фиксированного курса Сегодня 15:45 — Валюта

НБУ продал рекордные $3,3 млрд после отмены фиксированного курса

Национальный банк в октябре 2023 года продал на межбанке рекордный объем валюты с июня 2022 года.

НБУ в октябре продал $3,351 млрд, купил — $14 млн. Таким образом чистая продажа составила $3,337 млрд.

Увеличение продаж валюты на межбанке произошло в месяц отмены фиксированного курса и перехода на управляемую гибкость официального курса.

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Из-за этого выросли еженедельные объемы продаж валюты. В итоге курс, несмотря на рост дефицита на рынке, даже укрепился с 36,5686 грн/$ до 36,2812 грн/$.

Объемы продаж валюты растут уже четыре месяца подряд. Рекордная с начала войны продажа валюты состоялась в июне 2022 года — $3,987 млрд.

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Фінансовий клуб По материалам:

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