Как сократились экспорт и импорт из-за блокады западной границы — данные НБУ Сегодня 09:27 — Валюта

Как сократились экспорт и импорт из-за блокады западной границы — данные НБУ

По расчетам Национального банка украинские экспортеры потеряли около 160 миллионов долларов в результате блокады отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы.

Об этом регулятор сообщил в комментарии Экономической правде.

Потери импорта оказались гораздо больше, подчеркивают в Нацбанке.

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«По оценкам НБУ, блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре в сумме 160 млн долл. и снижение импорта на 700 млн долл. Большие потери импорта обусловлены его более высокой зависимостью от автоперевозок по сравнению с экспортом», — объяснили там.

В Нацбанке подчеркивают, что по состоянию на 17 декабря среднедневное количество грузовиков, пересекших границу Польши с начала блокады, сократилось на 40% по сравнению со средними значениями октября.

В то же время в НБУ отмечают, что перевозчики стали переориентироваться на другие направления, в частности выросло количество пересечений границы через пункты пропуска с Румынией (на 7%), Венгрией (на 1%) и упало количество пересечений границы с Молдовой (на 4% и со Словакией на 13%).

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«Ключевой причиной уменьшения количества пересечений границы со Словакией была неопределенность, обусловленная краткосрочными блокировками одного из пунктов пропуска на границе с этой страной. Однако потери от блокировки границы со Словакией ожидаются значительно ниже, чем от блокировки границы Польши, поскольку через нее проходило лишь около 5% грузовых автомобилей», — объясняют в Нацбанке.

Там добавляют, что среднедневное количество грузовиков, пересекших все наземные границы в течение 6 ноября-10 декабря, сократилось на 23% по сравнению с октябрем. Перекрыть такое падение удалось благодаря переориентации логистических цепочек на железную дорогу и морской коридор, объемы перевозок по которым продолжают расти.

«Переориентация импортных поставок горючего на железнодорожный транспорт, дальнейшее наращивание перевалки как экспортных, так и импортных грузов через новый морской коридор и определенное ослабление блокады в течение второй декады декабря позволяет уменьшить оценки дальнейших потерь экспорта до 120 млн долл. в месяц, а импорта — до 500 млн долл. в месяц», — добавили в Национальном банке.

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Економічна Правда По материалам:

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