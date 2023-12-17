Как блокировка границы повлияет на новогодний стол — Finance.ua

Как блокировка границы повлияет на новогодний стол Сегодня 20:40 — Личные финансы

Как блокировка границы повлияет на новогодний стол

В Торгово-промышленной палате Украины рассказали, фиксируется ли уже существенное уменьшение ассортимента определенных продуктов на украинских полках из-за блокирования польской границы.

В эфире общенационального телемарафона ее президент Геннадий Чижиков отметил, что накануне зимних праздников вопрос о наличии продуктов и их стоимости всегда беспокоит украинцев.

«Мы смотрим, что продукты, которые входят в так называемые стандартные наборы наших любимых салатов и борща, более или менее под контролем. Здесь самое главное, что большинство этих продуктов украинского производства, поэтому очень волноваться, что с ними что-то будет не так, не нужно… Немного растет цена на мясо, но в то же время она падает на муку. Китайская гречка нам тоже уже не нужна», — акцентировал он.

Могут возникнуть некоторые проблемы с цитрусовыми, которые являются важным атрибутом новогоднего стола и завозятся из-за границы, говорит Чижиков. «Основные центры, из которых везут цитрусовые, это склады в Европе — Гамбург и Роттердам. А для Украины главный поставщик этого важного новогоднего продукта — Греция, Турция. Поэтому они идут в большинстве через такие страны как Румыния и Молдова.

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Здесь некоторые проблемы могут быть, но я бы не стал слишком пессимистично к этому относиться. Да, некоторые перебои будут, но не так, чтобы мы увидели это очень сильно на наших полках", — отметил Чижиков.

Более сложный вопрос импорта польских молочных продуктов, а также некоторых видов сыров. «Здесь вопрос немного сложнее. Я общался с производителями молочных продуктов и здесь уже зависимость двух стран. Польская сторона тоже зависит от украинского молочного сырья, так как и мы. Наши два рынка дополняли друг друга в течение последнего года-двух.

С точки зрения молочной продукции, коллеги по ассоциации производителей говорят, что большинства продукции хватит. По некоторым сырам, прежде всего сырам «высокой гаммы», которые завозятся из Италии, Франции или Польши, это да, немного проблема есть. Но, здесь больше вопроса стоимости, чтобы хватило денег, потому что это достаточно дорогие продукты", — пояснил Чижиков.

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УНІАН По материалам:

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