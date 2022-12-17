Во сколько обойдется новогодний стол — Finance.ua

Во сколько обойдется новогодний стол Сегодня 10:08 — Личные финансы

В Украине новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи — салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.п., — обойдутся на семью из четырех человек около 2655,17 грн, т.е. на 43,9% дороже, чем в прошлом.

Об этом сообщили в Институте аграрной экономики, ученые которого подсчитали стоимость новогоднего стола по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря 2022 года.

Салат «Оливье» (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% больше, чем при праздновании Нового 2022 года.

Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса — 115,45 грн за 0,5 кг (рост цен на 15,5% в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка — 44,99 грн (на 28,5%), 6 яиц — 44,40 грн (в 2,2 раза), 200 г соленых огурцов — 34,80 грн (в 2 раза) и 180 г майонеза — 21,41 грн (на 58,6% в зависимости от марки).

Еще в 20,66 грн обойдутся 2 моркови (380 г, 7,45 грн), 5 картофелин (840 г, 6,64 грн) и 2 луковицы (230 г, 6,57 грн). Если по состоянию на конец 2022 года по сравнению с 2021 годом цена на картофель снизилась на 9,1%, то на морковь и лук выросла в 2,2 раза и 2,8 раза соответственно", — говорится в сообщении.

Вместе с тем на 2,5% дороже уровня прошлого года будет стоить салат «Селедка под шубой» (1,5 кг продуктов) — 134,66 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 21,41 грн, 1 морковка (190 г) — 3,74 грн, 1 свекла (250 г) — 2,60 грн, 1 луковица (170 г) — 4,70 грн, 2 картофелины (280 г) — 2,21 грн.

«Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 254,95 грн (на 37,5% дороже стоимости прошлого года). Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 15,80 грн, грибы (1 кг) — 77,90 грн, перец сладкий (0,5 кг) — 59,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) — 34,75 грн, помидоры свежие (1 кг) — 67 грн. Фрукты на праздничном столе обойдутся в 168,92 грн. (рост стоимости на 59,7%). За 2 кг мандаринов заплатим 99,80 грн, 1 кг бананов обойдется, в среднем, в 58 грн, 1 лимон (200 г) — 11,12 грн», — отметил Лупенко.

Вместе с тем, батон белого хлеба будет стоить 25,80 грн (на 3,4% больше). А шоколадные конфеты — в среднем 185 грн. за 1 кг (на 8,8% больше).

Что касается алкоголя, то бутылка вина игристого «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 140 грн. В полтора раза больше — 209 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди «Шабо» 5-летней выдержки. Рост цен, соответственно, на 28,4% и 16,1%. Безалкогольные напитки обойдутся в 104,11 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 50 грн, за воду «Моршинская» (1,5 л) — 20,32 грн, за сладкую воду «Живчик» (2 л) — 33,79 грн.

По подсчетам аналитика стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для среднего украинца составит 2 тыс. 655,17 грн.

«Семьям, которые могут себе позволить покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 525 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 280 грн, а 200 г красной рыбы — в 245 грн. Следовательно стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 3 тыс. 180,17 грн. Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2 тыс. 933,77 грн, что на 38,2% больше стоимости новогоднего стола 2022 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3523,77 грн», — подсчитал он.

Новогоднее меню 2022 — цены

По данным экономического эксперта Олега Пендзина, стоимость продовольственной корзины в декабре 2022 года выросла на 38%-39% по сравнению с прошлым годом.

По данным от сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, в Украине цена на цитрусовые в годовом эквиваленте в среднем выросла на 74%. В декабре 2021 года килограмм этих фруктов можно было приобрести в среднем за 25,7 грн, тогда как в декабре цена составляет 61,7 грн.

УНІАН По материалам:

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