Экспорт украинского зерна в 2023/24 МГ превысил 22 млн тонн — Finance.ua

Экспорт украинского зерна в 2023/24 МГ превысил 22 млн тонн Сегодня 20:20 — Казна и Политика

По последним данным Государственной таможенной службы, на 24 января текущего маркетингового года 2023/24 Украина вывезла 22,147 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из этого количества 3,682 млн тонн было экспортировано в течение текущего месяца, сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 25 января общий объем экспорта составил 25,741 млн тонн, из которых 2,996 млн тонн приходится на январь.

Рассматривая отдельные виды культур, с начала текущего сезона экспортируется:

пшеницы — 8,72 млн тонн (в 2022/23 МГ — 9,281 млн тонн);

ячменя — 1,273 млн тонн (1,788 млн тонн);

ржи — 1 тыс. тонн (12,5 тыс. тонн);

кукурузы — 12,003 млн тонн (14,571 млн тонн).

Общий объем экспорта украинской муки по состоянию на 24 января также меньше по сравнению с предыдущим годом и составляет примерно 64 тыс. тонн (в 2022/23 МГ — 79,2 тыс. тонн), включая пшеничную муку в количестве 60,9 тыс. тонн (75,4 тыс. тонн).

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.