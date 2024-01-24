Экспорт украинского зерна в 2023/24 МГ превысил 22 млн тонн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт украинского зерна в 2023/24 МГ превысил 22 млн тонн

Казна и Политика
15
По последним данным Государственной таможенной службы, на 24 января текущего маркетингового года 2023/24 Украина вывезла 22,147 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из этого количества 3,682 млн тонн было экспортировано в течение текущего месяца, сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 25 января общий объем экспорта составил 25,741 млн тонн, из которых 2,996 млн тонн приходится на январь.
Рассматривая отдельные виды культур, с начала текущего сезона экспортируется:
  • пшеницы — 8,72 млн тонн (в 2022/23 МГ — 9,281 млн тонн);
  • ячменя — 1,273 млн тонн (1,788 млн тонн);
  • ржи — 1 тыс. тонн (12,5 тыс. тонн);
  • кукурузы — 12,003 млн тонн (14,571 млн тонн).
Общий объем экспорта украинской муки по состоянию на 24 января также меньше по сравнению с предыдущим годом и составляет примерно 64 тыс. тонн (в 2022/23 МГ — 79,2 тыс. тонн), включая пшеничную муку в количестве 60,9 тыс. тонн (75,4 тыс. тонн).
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.