Еврокомиссия предложила ввести заградительные пошлины на российское зерно — Finance.ua

Еврокомиссия предложила ввести заградительные пошлины на российское зерно Сегодня 15:49 — Аграрный рынок

Еврокомиссия предложила ввести заградительные пошлины на российское зерно

Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна с территории россии и беларуси с целью ограничить доходы москвы и ее союзника, а также успокоить фермеров, протестовавших месяцами против дешевого импорта.

Об этом сообщает Еврокомиссия

Таможенные пошлины составят 95 евро за тонну зерновых и 50% на масличные культуры. Они будут применяться после одобрения правительств ЕС.

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Как отмечается в сообщении, эти тарифы достаточно высоки, чтобы подавить на практике такой импорт в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила: «Мы предлагаем ввести пошлины на российский импорт, чтобы смягчить растущий риск для наших рынков и наших фермеров. Они снизят способность россии эксплуатировать ЕС в пользу своей военной машины».

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Это предложение прозвучало в тот момент, когда лидеры Европейского Союза собирались обсудить реакцию ЕС на жалобы фермеров по поводу экологических правил и прекращения пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после российского вторжения в 2022 году.

Транзита зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из россии и беларуси в третьи страны сегодняшнее предложение не касается.

Обоснование запрета

Мероприятия направлены на следующие цели:

Предотвратить дестабилизацию рынка ЕС с помощью любого будущего значительного перенаправления российской зерновой продукции на рынок ЕС. «Фермерское сообщество ЕС, в частности, выразило обеспокоенность по поводу этого риска: роль россии как ведущего мирового экспортера зерна в сочетании с ее готовностью использовать экспорт продовольствия как геополитический инструмент показывает, что она высока», — отмечается в сообщении.

Бороться с российским экспортом незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, часть которого была незаконно экспортирована на рынок ЕС, намеренно ошибочно обозначенного как «российское». Предложенные тарифы гарантируют, что этот незаконный метод экспорта больше не будет прибыльным.

Помешать рф использовать доходы от экспорта в ЕС — как российских, так и незаконно присвоенных украинских зерновых продуктов — для финансирования своей агрессивной войны против Украины. «Поскольку в 2023 году россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро, эти пошлины ЕС лишат еще одного важного источника прибыли для российской экономики и, как следствие, российской военной машины», — говорится в сообщении.

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