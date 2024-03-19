Литва усилила контроль за ввозом зерна из россии и оккупированных территорий Украины — Finance.ua

Литва усилила контроль за ввозом зерна из россии и оккупированных территорий Украины Сегодня 06:25

Сколько зерновых экспортирует Украина

Литва усилила контроль за зерном, поступающим в Литву из россии, оккупированных территорий Украины и других стран повышенного риска. В ближайшее время будут приняты новые решения о более строгом контроле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Литвы.

С сегодняшнего дня весь импорт фуражного зерна и кормовых продуктов из стран повышенного риска будет прекращен, а из каждого вагона или транспортного средства будут взяты пробы.

Решение о проверке происхождения зерновых, проходящих через Литву, также будет принято в ближайшее время, как только будут окончательно утверждены методологические требования.

Расследование происхождения было инициировано ведомством после получения информации от министра сельского хозяйства Украины о подозрениях, что россия наживается на экспорте зерна с оккупированных украинских территорий в третьи страны.

«У россии не должно быть возможности воспользоваться инфраструктурой Литвы и получить прибыль от продажи украинского зерна. Поэтому Министерство сельского хозяйства в ответ на полученную информацию о возможной продаже россией через порты Балтийского моря зерна, захваченного с оккупированных территорий, срочно приняло меры по усилению контроля за импортом» зерна из россии и других стран с повышенным риском", — заявил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас.

В список стран повышенного риска вошли россия, беларусь, Приднестровье, не контролируемое правительством Молдовы, аннексированный россией Крым и другие оккупированные территории в Украине, а также оккупированные регионы Абхазии и Цхинвали в Грузии.

В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории россии и требует от Европейского Союза такого же шага.

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