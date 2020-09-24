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В Украине расширят список тех, кто ждет жилье вне очереди

В Украине расширят список тех, кто ждет жилье вне очереди

Сегодня, 29 сентября, парламент принял за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа».

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Что предусматривает законопроект:

  • дополнение статьи 46 Жилищного кодекса УССР нормой о том, что вне очереди жилое помещение предоставляется: лицам, до 1 января 1993 поставленным на учет лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, собственного жилья не имеют и жилые помещения в постоянное пользование в соответствии с действующим Жилищным кодексом им не предоставлялись, которые по независящим от них причинам не использовали право приватизации жилья из государственного жилищного фонда и проживают в жилье временного назначения.

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“По состоянию на сейчас остается открытым вопрос об урегулировании случаев, когда в многоквартирном доме проживают лица, которые в свое время не воспользовались правом на приватизацию квартиры по независящим от них причинам”, – пояснили авторы документа.

Речь идет о лицах:

  • которые до 1 января 1993 поставлены на учет лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, собственного жилья не имеют и жилые помещения в постоянное пользование в соответствии с действующим Жилищным кодексом им не предоставлялись, которые по независящим от них причинам не использовали право приватизации жилья из государственного жилищного фонда и проживают в жилье временного назначения.

“Таким образом, за государством остается обязанность в создании надлежащих условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье. Следовательно, данным законопроектом обеспечивается указанной категории лиц реализация права на получение постоянного жилья, включив их в перечень лиц, получающих жилье вне очереди”, – сообщается в пояснительной записке.

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По материалам Finance.UA
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