В Украине расширят список тех, кто ждет жилье вне очереди

Сегодня, 29 сентября, парламент принял за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа».
Об этом сообщается на сайте ВРУ.
Что предусматривает законопроект:
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“По состоянию на сейчас остается открытым вопрос об урегулировании случаев, когда в многоквартирном доме проживают лица, которые в свое время не воспользовались правом на приватизацию квартиры по независящим от них причинам”, – пояснили авторы документа.
Речь идет о лицах:
“Таким образом, за государством остается обязанность в создании надлежащих условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье. Следовательно, данным законопроектом обеспечивается указанной категории лиц реализация права на получение постоянного жилья, включив их в перечень лиц, получающих жилье вне очереди”, – сообщается в пояснительной записке.
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