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Владельцы элитных автомобилей оплатили 9,3 млн грн транспортного налога

Владельцы элитных автомобилей оплатили 9,3 млн грн транспортного налога

С начала года владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевской области 9,3 млн грн транспортного налога.

Об этом сообщает ГУ ГПС в Киевской области.

И.о. начальника ГУ ГПС в Киевской области Александр Загорский отметил, что из общей суммы юридические лица обеспечили 4,8 млн грн, остальное – 4,5 млн грн – физические лица.

Кто должен платить транспортный налог

  • Физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы.

Как уплачивается налог:

  • За объекты налогообложения, приобретенные в течение года, налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, которые остались до конца года, начиная с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства;
  • в случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

Транспортный налог уплачивается физическими лицами по месту регистрации объектов налогообложения в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Справка Finance.ua:

  • Налог на роскошь – это неофициальное название некоторых видов налога на имущество. В Украине он относится к группе местных налогов. Это значит, что ставки по данному налогу устанавливают местные советы, если они не определены в НКУ, а уплата также идет на счета местных бюджетов.
  • Кабинет Министров Украины предложил уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей. Этот показатель используется, в частности, для расчета транспортного налога.
  • ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по программам финансирования покупки новых автомобилей.

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По материалам Finance.UA
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