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"Нафтогаз" установил цену на газ для населения на октябрь

"Нафтогаз" установил цену на газ для населения на октябрь

Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” установила цену на природный газ для бытовых клиентов в октябре 2020 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается на сайте “Нафтогаза”, тариф “Месячный” установлен на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Тариф “Годовой” сохранен на уровне 5,24 грн/куб. м.

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Напомним, компания повысила цены на газ в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м. В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, “Нафтогаз” повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

Справка Finance.ua:

  • В сентябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 4318,99 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).
  • Облгазы начали выставлять потребителям счета с крупной суммой задолженности, которую отмечали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.
  • Тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем летом. Об этом рассказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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По материалам Finance.UA
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