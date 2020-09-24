Украина упростила требования для иммиграции иностранных ИТ-специалистов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало изменения в приказ от 19 марта 2020 года № 283, упрощающие процедуру иммиграции для иностранных специалистов, желающих работать в Украине.

Об этом сообщается на сайте BRDO.

Что предусматривают изменения:

Расширение перечня профессий. Обновленная редакция приказа учитывает предложения ИТ-отрасли и содержит перечень из 23 профессий;

Установление обязательных и дополнительных требований к квалификации. В предыдущей редакции приказа обязательным условием для иностранцев было наличие высшего специализированного образования и подтвержденного опыта работы в данной области. В то же время у многих иностранных ИТ-специалистов имеется значительный опыт работы в сфере, но нет специализированного образования, что никоим образом не влияет на их профессионализм и высокую квалификацию.

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Установление комбинации обязательных и дополнительных требований позволит решить эту проблему. Обязательное требование наличия подтвержденного опыта работы должно дополняться по крайней мере одним из дополнительных требований: размер дохода по профессии за прошедший календарный год, или наличие высшего специализированного образования или наличие всемирно признанных сертификатов в области;

Уменьшение требований к опыту работы. Ранее минимальный подтвержденный опыт работы составлял 7 лет. Однако в украинской ИТ-отрасли высококвалифицированным специалистом считается лицо с опытом работы от 3 лет. Кроме того, на украинском рынке труда существует значительный спрос на иностранных ИТ-специалистов с опытом работы от 3 лет;

Установление неисчерпаемого перечня документов, которые могут подтверждать опыт работы. Ранее от иностранца требовалось предоставить подтверждение опыта работы в отрасли, но не были сформулированы общие требования к оформлению таких документов. Установление такого перечня документов будет ориентиром как для сбора документов иностранцем, так и для государственных служащих, которые рассматривают документы, представленные иностранцем в подтверждение опыта работы;

Группировка профессий по категориям. Квалификационные требования для профессий группируются в соответствии с их категориями, а не причисляются к каждой в отдельности. Это значительно упростит восприятие текста приказа, поскольку эти требования во многих профессиях одинаковы.

Установление размера квот не для профессии, а для категории профессий. Это минимизирует риски, поскольку в пределах одной категории дисбаланс разных профессий будет сглаживаться в течение года.

Что должно быть дальше?

Государственная миграционная служба должна существенно сократить сроки на проверку документов иностранцев и начать обнародовать онлайн актуальную информацию о количестве предоставленных разрешений по квоте высококвалифицированных специалистов и о количестве поданных заявлений;

общий срок рассмотрения документов не должен превышать 10 календарных недель, хотя сейчас это занимает 9-12 месяцев.

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