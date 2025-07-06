Резиденты «Дія.City» увеличили уплату налогов: почти 12 млрд грн с начала года — Finance.ua

Резиденты «Дія.City» увеличили уплату налогов: почти 12 млрд грн с начала года Сегодня 16:10 — Казна и Политика

Резиденты «Дія.City» увеличили уплату налогов: почти 12 млрд грн с начала года

За январь-май общая сумма налоговых поступлений от резидентов «Дія.City» составила 11,9 млрд грн. Это на 5,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сколько резидентов насчитывается в «Дія.City»

По словам Гетманцева, по состоянию на 1 июня в реестре «Дія.City» насчитывалось 1 880 юридических лиц.

Из этого количества 761 юрлицо (т.е. 40,5%) избрало налогообложение в форме налога на выведенный капитал (НнВК). Эта доля уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

В то же время, несмотря на уменьшение доли плательщиков НнВК, за 5 месяцев 2025 года они уплатили 5,8 млрд грн налогов — на 2,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Какие налоги платили резиденты «Дія.City»:

налог на прибыль — 2,1 млрд грн, из которых 0,5 млрд грн — плательщики НнВК. Это на 0,4 млрд грн (НнВК на 0,1 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года;

— 2,1 млрд грн, из которых 0,5 млрд грн — плательщики НнВК. Это на 0,4 млрд грн (НнВК на 0,1 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года; налог на добавленную стоимость — 3,5 млрд грн, из них 2,1 млрд грн от НнВК. Это на 1,5 млрд грн (НнВК на 0,8 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года;

— 3,5 млрд грн, из них 2,1 млрд грн от НнВК. Это на 1,5 млрд грн (НнВК на 0,8 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года; налог и сбор на доходы физических лиц — 5,9 млрд грн, в том числе ННИК 3,1 млрд грн, что на 5,5 млрд грн (НнВК на 1,9 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Напомним, по данным ГНС, в ІТ-сфере зарегистрировано 248,5 тысячи физических лиц-предпринимателей. Подавляющее большинство ФЛП (244,2 тысячи человек) работают по упрощенной системе налогообложения, позволяющей получать оплату в валюте и самостоятельно управлять графиком.

После начала полномасштабной войны государство расширило список направлений, по которым компании могут стать резидентами Дія.City. Это позволило привлечь бизнес, который разрабатывает технологии для оборонного сектора и цифровой экосистемы. В результате украинская defense tech-отрасль начала активно развиваться именно в рамках Дія.City.

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