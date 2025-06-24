Скільки defense​ tech-компаній доєдналися до Дія. Сіty — Finance.ua
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Скільки defense​ tech-компаній доєдналися до Дія. Сіty

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Скільки defense​ tech-компаній доєдналися до Дія. Сіty
Скільки defense​ tech-компаній доєдналися до Дія. Сіty
Українські та міжнародні розробники із галузі оборонних технологій продовжують приєднуватися до спеціального правового та податкового режиму Дія. City, щоб розвивати свої проєкти. До простору вже приєдналися понад 300 компаній, що працюють у сфері defense tech.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Після початку повномасштабної війни держава розширила перелік напрямів, за якими компанії можуть стати резидентами Дія.City. Це дало змогу залучити бізнес, що розробляє технології для оборонного сектору та цифрової екосистеми. У результаті українська defense tech-галузь почала активно розвиватися саме в межах Дія.City.
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Серед резидентів — як провідні гравці ринку, так і молоді стартапи, які впроваджують інновації у таких сферах:
  • дрони та БпАК;
  • розмінування;
  • РЕБ та зв’язок;
  • тепловізійні приціли, прилади нічного бачення;
  • навчальні симулятори;
  • навігаційні системи;
  • роботизовані комплекси;
  • комплектуючі для дронів;
  • програмне забезпечення для галузі;
  • системи ППО;
  • аеростатні системи тощо.

Що це їм дає

Завдяки резидентству в Дія. Сіty оборонні компанії отримують інструменти для розвитку та масштабування бізнесу, як-от:
  • спеціальний податковий режим, зокрема можливість використовувати податок на виведений капітал (ПнВК) для реінвестування коштів у розвиток промисловості;
  • гнучкі формати співпраці з фахівцями;
  • інструменти для залучення венчурних інвестицій;
  • механізми захисту інтелектуальної власності;
  • резидентство як один з критеріїв для бронювання працівників.

Хто може долучитися

Доєднатися до Дія. City можуть компанії, які:
  • проєктують, виробляють або обслуговують безпілотні літальні апарати;
  • створюють роботизовані системи;
  • навчають операторів дронів;
  • розробляють батареї, акумулятори, навігаційні системи та інші комплектуючі для дронів;
  • мають R&D, ведуть науково-дослідну діяльність або створюють технологічні продукти для оборонної сфери.
«Підтримка інноваційних компаній у сфері безпеки і оборони — стратегічний пріоритет України. Дія. City продовжує створювати умови, у яких технологічний бізнес може швидко масштабуватися, розробляти сучасні оборонні рішення та зміцнювати обороноздатність України», — підсумували в Мінцифрі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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