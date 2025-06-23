Попит на працівників оборонної галузі в Європі зріс на 40% — Finance.ua

Попит на працівників оборонної галузі в Європі зріс на 40% Сьогодні 07:17 — Світ

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість вакансій у сфері оборонної промисловості в Європі зросла на 40%.

Про це свідчить дослідження порталу з працевлаштування Indeed, повідомляє Deutsche Welle.

Європейські оборонні компанії найактивніше шукають інженерів-механіків, електротехніків і програмістів. Також зростає попит на менеджерів проєктів, офісних працівників та спеціалістів з продажів.

Особливо активно вакансії публікують німецькі компанії, які зосереджені на пошуку інженерних і технологічних кадрів, а також фахівців у сфері IT.

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За даними Indeed, 43% усіх вакансій у сфері оборонної промисловості в Європі припадає на Францію. На другому місці Німеччина і Велика Британія (по 17%), ще 23% у інших країнах Європи.

Попит на роботу в оборонній промисловості зростає не лише з боку роботодавців, а й серед кандидатів. У Німеччині кількість пошукачів у цій галузі постійно перевищує довоєнний рівень. Пік зацікавленості припав на березень 2025 року в розпал обговорень багатомільярдних оборонних інвестицій, які мають фінансуватись за рахунок запозичень.

У компанії Indeed зазначають, що багато завдань в оборонній галузі схожі з роботою в автомобільній промисловості, яка нині переживає економічні труднощі. Проте оборонна сфера, попри зростання, залишається відносно невеликим сектором економіки і не здатна повністю компенсувати втрату робочих місць в автопромі.

Нагадаємо, ЄС має намір ухвалити Європейську програму оборонної промисловості (EDIP) до зустрічі лідерів країн у Брюсселі наприкінці червня. Інструмент послужить засобом для майбутнього фінансування оборони блоку. За інформацією Bloomberg, Єврокомісія пропонує державам-членам можливість спрямувати до фонду невитрачені гроші на відновлення після пандемії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив , що 2025 року всі держави-члени Альянсу досягнуть витрат на оборону розміром 2% ВВП.

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