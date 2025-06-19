У 2025 році всі країни НАТО витрачатимуть 2% ВВП на оборону — Рютте Сьогодні 05:30 — Світ

У 2025 році всі країни НАТО витрачатимуть 2% ВВП на оборону — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що 2025 року всі держави-члени Альянсу досягнуть витрат на оборону розміром 2% ВВП.

Про це він сказав на полях саміту «Великої сімки» в Канаді.

Так, Рютте привітав рішення Канади виконати цільовий показник оборонних інвестицій НАТО у 2025 році.

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«Те, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО цього року до 2%, є справді фантастичним», — сказав він.

Генсек НАТО зауважив, що разом із нещодавньою заявою Португалії про досягнення 2% ВВП цього року всі члени Альянсу досягнуть цього показника 2025 року. Рютте назвав це «дійсно чудовою новиною».

Цільовий показник в Альянсі становить 2% ВВП країни. Низці членів НАТО важко підтримувати більший відсоток, зокрема тим, хто досягнув 2% через десять років після встановлення цього рівня.

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У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити видатки на оборону до 5% свого валового внутрішнього продукту.

За схемою генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, союзники зобов’яжуться витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та ще додаткових 1,5% на суміжні витрати, як-от кібербезпека й суміжна оборонна інфраструктура.

Литва та Естонія вже пообіцяли витрачати понад 5% свого ВВП на оборону, намагаючись різко збільшити військовий потенціал. А Польща, яка закликала інші європейські країни рівнятися на неї, пообіцяла вже цього року досягти 4,7% ВВП — наразі найвищого показника в НАТО.

hromadske За матеріалами:

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