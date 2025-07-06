В Нацбанке сообщили, сколько средств привлекло правительство от ОВГЗ в 2025 году — Finance.ua

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В Нацбанке сообщили, сколько средств привлекло правительство от ОВГЗ в 2025 году

Казна и Политика
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В Нацбанке сообщили, сколько средств привлекло правительство от ОВГЗ в 2025 году
В Нацбанке сообщили, сколько средств привлекло правительство от ОВГЗ в 2025 году
За первое полугодие правительство привлекло почти 240 млрд грн от продажи/обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
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Отмечается, в январе-июне на выплаты по внутренним государственным ценным бумагам было направлено 190,8 млрд грн, 952,8 млн долларов и 475,7 млн ​​евро.
За этот период Минфин привлек от размещения ОВГЗ на аукционах:
  • 194 794,6 млн грн;
  • 647,8 млн долларов;
  • 393,8 млн евро.
Также в июне ведомство уплатило более 40 млрд грн по военным облигациям.
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За период полномасштабной войны объем привлеченных средств составил около 1,698 трлн грн.

Какова была доходность облигаций в июне

В июне самая высокая доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в июне, составляла в гривне 17,80% годовых.
В то же время облигации, номинированные в долларах США и евро, в этот период не размещались.

Основные инвесторы в ОВГЗ

По данным НБУ, основной объем ОВГЗ сконцентрирован банками — первичными дилерами.
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В то же время, значительная часть ценных бумаг находится в собственности бизнеса и граждан.
По состоянию на 1 июля 2025 года украинские физические и юридические лица владели военными ОВГЗ на сумму 196,5 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 114,2 млрд грн год назад. Портфель военных облигаций вырос более чем в 1,7 раза.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов составил 9 600,6 млн грн, 7,4 млн долл. США и 10 млн евро.
По материалам:
Finance.ua
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