ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ через Приват24 круглосуточно — Finance.ua

ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ через Приват24 круглосуточно Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ через Приват24 круглосуточно

Клиенты ПриватБанка смогут покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через сайт Приват24 круглосуточно.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

ПриватБанк запустил круглосуточный режим работы инвестиционной площадки в веб версии Приват24. Теперь клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24», — сказано в сообщении.

В Приват24 доступен большой список ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ОВГЗ, пересматривать операции по ОВГЗ и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т. ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Также ПриватБанк дает возможность через Приват24 не только покупать, но продавать ОВГЗ в режиме online.

Как работает новый сервис

Услуга доступна в разделе «Услуги» → «Ценные бумаги».

Чтобы купить ОВГЗ, необходимо выбрать подходящий инструмент, заполнить параметры инвестиции и подписать документы через SmartID. Минимальный размер инвестиции — 1 000 грн.

В сервисе не взимаются налоговые сборы или другие дополнительные расходы.

Как обрабатываются заявки:

заявки, поданные до 13:00 в рабочий день, выполняются в тот же день;

заявки после 13:00 выполняются на следующий рабочий день;

если заявка подана в выходной, в первый день месяца или в последний день квартала, то ее обработают на следующий рабочий день.

Отметим, что инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны. В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, с 257 млрд грн до 286 млрд грн. Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (с 1 июня 2025 года по 1 июня 2024 года) вырос более чем на 25%.

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