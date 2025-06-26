ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ через Приват24 круглосуточно — Finance.ua
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ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ через Приват24 круглосуточно

Фондовый рынок
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ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ через Приват24 круглосуточно
ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ через Приват24 круглосуточно
Клиенты ПриватБанка смогут покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через сайт Приват24 круглосуточно.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
«ПриватБанк запустил круглосуточный режим работы инвестиционной площадки в веб версии Приват24. Теперь клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24», — сказано в сообщении.
В Приват24 доступен большой список ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ОВГЗ, пересматривать операции по ОВГЗ и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т. ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.
Также ПриватБанк дает возможность через Приват24 не только покупать, но продавать ОВГЗ в режиме online.

Как работает новый сервис

Услуга доступна в разделе «Услуги» → «Ценные бумаги».
Чтобы купить ОВГЗ, необходимо выбрать подходящий инструмент, заполнить параметры инвестиции и подписать документы через SmartID. Минимальный размер инвестиции — 1 000 грн.
В сервисе не взимаются налоговые сборы или другие дополнительные расходы.

Как обрабатываются заявки:

  • заявки, поданные до 13:00 в рабочий день, выполняются в тот же день;
  • заявки после 13:00 выполняются на следующий рабочий день;
  • если заявка подана в выходной, в первый день месяца или в последний день квартала, то ее обработают на следующий рабочий день.
Отметим, что инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны. В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, с 257 млрд грн до 286 млрд грн. Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (с 1 июня 2025 года по 1 июня 2024 года) вырос более чем на 25%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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